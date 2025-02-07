У ВСУ появится мобильный стирально-банный комплекс: как он выглядит (ФОТО)

Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины новую модификацию мобильного стирально-банного комплекса отечественного производства.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что комплекс построен на базе морского контейнера.

Он может работать с подключением к сетям электро- и водоснабжения, а также канализации, или полностью автономно, используя энергию собственного твердотопливного котла, дизель-генератора и воду из близлежащих водоемов.

Комплекс теплоизолирован, позволяющий использовать его в любое время года.

Мобильный стирально-банный комплекс может поставляться на шасси грузовика или прицепа.

Стирально-банный комплекс разделен на три зоны: техническую, стирку, душевую. В технической установке твердотопливный котел, дизель-генератор, насосы, фильтры. В другом отделении комплекса – стиральные машины-автоматы и машина-сушилка. Душевая зона подразумевает одновременное обслуживание нескольких человек.

Ранее Министерство обороны Украины ввело в эксплуатацию первый подземный госпиталь для ВСУ. Он сконструирован из стальных бункеров, имеет современное медицинское оборудование, операционные и реанимационные отделения, а также альтернативные источники питания.