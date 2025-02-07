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У ВСУ появится мобильный стирально-банный комплекс: как он выглядит (ФОТО)
Министерство обороны кодифицировало и допустило к эксплуатации в Вооруженных силах Украины новую модификацию мобильного стирально-банного комплекса отечественного производства.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
Отмечается, что комплекс построен на базе морского контейнера.
Он может работать с подключением к сетям электро- и водоснабжения, а также канализации, или полностью автономно, используя энергию собственного твердотопливного котла, дизель-генератора и воду из близлежащих водоемов.
Комплекс теплоизолирован, позволяющий использовать его в любое время года.
Мобильный стирально-банный комплекс может поставляться на шасси грузовика или прицепа.
Стирально-банный комплекс разделен на три зоны: техническую, стирку, душевую. В технической установке твердотопливный котел, дизель-генератор, насосы, фильтры. В другом отделении комплекса – стиральные машины-автоматы и машина-сушилка. Душевая зона подразумевает одновременное обслуживание нескольких человек.
Ранее Министерство обороны Украины ввело в эксплуатацию первый подземный госпиталь для ВСУ. Он сконструирован из стальных бункеров, имеет современное медицинское оборудование, операционные и реанимационные отделения, а также альтернативные источники питания.