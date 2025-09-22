У Зеленского планируют обеспечить жильем и социальной помощью украинцев, которые вернутся из Польши

После решения Польши отменить выплаты неработающим украинцам, украинские власти рассматривают возможность предоставления господдержки тем, кто , кто решит вернуться домой.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила заместитель главы Офиса президента Ирина Верещук.

Она отметила, что жизнь в Польше остается сложной для пожилых людей, людей с инвалидностью, одиноких матерей с детьми и других уязвимых категорий.

"Также мы не можем игнорировать постепенное ужесточение требований к пребыванию украинцев в Польше. Это особенно ощутимо для тех, кто не имеет возможности работать. Поэтому мы должны заранее подготовить украинскую систему социальной поддержки", - подчеркнула Верещук.

Речь идет о создании системы социальной помощи, которая будет включать:

временное жилье,

гуманитарную, медицинскую и социальную поддержку,

организационная и логистическая помощь в процессе возвращения.

Сокращение поддержки украинцев в Польше

Граждане Украины, выехавшие за границу из-за полномасштабной войны и получивших там право на легальное пребывание, как правило, получают социальную помощь от принимающей страны.

Размеры и условия такой помощи в каждой стране разные и зависят, прежде всего, от финансовых возможностей государства.

Президент Польши Кароль Навроцкий наложил вето на законопроект о помощи украинским беженцам. Этот документ, среди прочего, должен был продлить временную защиту для убегающих от войны граждан Украины до марта 2026 года. Польское правительство разработало новый документ, значительно уменьшающий помощь украинским беженцам.

Сенат Польши проголосовал за законопроект, сохраняющий выплату "800+" только работающим украинцам.

Теперь право на помощь будут иметь только те украинские беженцы, которые работают и зарабатывают по меньшей мере 50% от минимальной зарплаты (2333 злотых), а также если их дети учатся в польских школах. Исключением остаются лица с инвалидностью.

Сейчас Польша находится на втором месте после Германии по количеству украинцев, получивших временное легальное пребывание в связи с российской агрессией. По данным Евростата, по состоянию на март 2025 года убежище от войны в этой стране нашли 992 тысяч украинских граждан.