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Ударами по НПЗ Служба безопасности усилила переговорные позиции Украины – эксперт
Ударами по НПЗ Служба безопасности усилила переговорные позиции Украины – это один из факторов, заставляющий врага идти на уступки.
Об этом пишет политолог, экс-нардеп Александр Черненко, комментируя переговоры президента США Дональда Трампа с Владимиром Путиным.
По мнению эксперта, масштабные удары СБУ по НПЗ заставляют российского диктатора соглашаться на прекращение атак по энергетике.
"Удары дронов СБУ по НПЗ – это один из факторов, который дает возможность Украине в новых геополитических условиях отстаивать свои интересы с позиции силы и свидетельствуют о субъектности нашей страны. Путин в первую очередь просит не об отмене западных санкций. Ему важно прекратить санкции от СБУ. Почему? Потому что санкции СБУ очень успешны для Украины, а для России от них огромные прямые убытки. Каждый прилет – это от 50 до 100 миллионов долларов стоимости нефти и оборудования", - отмечает Черненко.
Еще более важными экс-нардеп считает косвенные убытки – из-за сорванных контрактов и разорванных цепей поставок.
"Речь идет о миллиардах долларов. По оценкам экспертов-экономистов, у россиян значительно снизились поступления в бюджет от нефтегазовой сферы. И это очень чувственная история для российского диктатора и его бензоколонки", — акцентирует эксперт
"Россиян к переговорам можно заставить только силой. Помню, до выборов в команде Дональда Трампа часто говорили о так называемом "мире через силу". И из переговоров Трампа и путина видно, что последнего заставляют идти на уступки как раз там, где он эту силу чувствует", — резюмирует политолог.
Напомним, ранее стало известно, что дроны СБУ поразили состав ракет до С-300/С-400 и две газокомпрессорные станции в РФ. Дальнобойные дроны СБУ посетили газокомпрессорные станции "Давыдовская" (Тамбовская область) и "Новопетровская" (Саратовская область).