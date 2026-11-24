Исполнительный директор Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН Люк Линдберг призвал дипломатов создать новый гуманитарный коридор для вывоза украинского и российского зерна через Черное море.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Reuters.

Поставки зерна через Черное море падают

По словам главы ВПП, войны на Ближнем Востоке и в Украине заблокировали ключевые морские пути доставки — Ормузский и Баб-эль-Мандебский проливы, а также Черное море.

"В Украине, Польше и других странах региона элеваторы полны зерна, а в других частях света люди голодают. Если удастся найти дипломатическое решение, мы готовы перевозить зерно и из России, и из Украины", - заявил Линдберг.

По состоянию на середину октября 2026 через Босфор прошло на 63% меньше судов с пшеницей и кукурузой, чем за аналогичный период 2025 года, из-за атак на гражданские корабли.

Поэтому около 10 миллионов тонн пшеницы, которые уже хранятся в элеваторах, могут не попасть на мировой рынок.

Этого объема хватило бы, чтобы прокормить 44 миллиона человек, в том числе в Йемене и Сомали, импортирующих 90% продовольствия.

Как растут расходы ООН и цены на продукты

Перебои с логистикой, климатические явления и дефицит удобрений, 30% которых транспортируют через Ормузский пролив, уже подтолкнули мировые цены на пшеницу вверх почти на 10% с начала года.

В результате расходы ВПП к середине 2027 года могут вырасти на $727 млн — это лишит продовольственной помощи еще 7,3 миллиона человек.

Люк Линдберг подчеркнул, что для одобрения нового черноморского соглашения по образцу инициативы 2022-2023 годов оно должно охватывать экспорт как из Украины, так и из России.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевич, страна которого председательствует в Совете Безопасности ООН, подтвердил готовность поддержать новую морскую инициативу по спасению стран Африки и Азии.

Напомним, на украинском рынке ситуация остается сложной. Из-за удорожания фрахта и снижения закупочной активности экспорт зерна замедляется. За первые 20 дней ноября Украина экспортировала 484 тыс. тонн пшеницы. Это на 24% меньше, чем за аналогичный период октября. В целом с начала 2026/2027 маркетингового года экспорт составил 4,292 млн. тонн против 7,09 млн. тонн за соответствующий период прошлого сезона.