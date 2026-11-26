В ночь на 26 ноября дроны атаковали Невинномысскую газовую тепловую электростанцию в Ставропольском крае, которая обеспечивает электроэнергией АО "Невинномысский Азот", производящий компоненты для взрывчатых веществ.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Astra.

По информации OSINT-аналитиков издания, целью атаки стала Невинномысская ГРЭС — газовая тепловая электростанция мощностью 1551 МВт, обеспечивающая энергией большую часть Северного Кавказа и местную промышленность.

В частности, под удар попала парогазовая установка станции ПГУ-410 – энергоблок мощностью 410 МВт.

Официальных данных о разрушениях и пострадавших нет.

Рядом с ГРЭС расположено крупное химическое предприятие — АО «Невинномысский Азот», входящее в группу «ЕвроХим». Завод среди прочего снабжает компоненты взрывчатки для российского военно-промышленного комплекса (ВПК) и раньше становился целью дронов.

Ночью местные жители сообщали о более чем 30 взрывах и активной работе ПВО. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал об атаке на промышленную зону Невинномысска. Подробности последствий удара губернатор не привел.

Напомним, 25 ноября дроны атаковали Самарскую область России, являющуюся одним из важных центров российской нефтепереработки. В частности, под ударом оказались Сызранский и Куйбышевский НПЗ.