Украина договорилась с американской Swift Beat о масштабном производстве дронов для ВСУ

Министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил о подписании меморандума с американской компанией Swift Beat о развертывании масштабного производства беспилотных систем для нужд Вооруженных сил Украины. Документ был подписан сегодня в Дании с CEO компании Эриком Шмидтом.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минобороны .

Меморандум предусматривает долгосрочное партнерство, приоритетные поставки дронов для Украины, а также разработку новых технологий для борьбы с крылатыми и баллистическими ракетами. В частности, речь идет о производстве дронов-перехватчиков, ударных беспилотников и квадрокоптеров для разведки и корректировки огня.

Планируется изготовить сотни тысяч дронов в 2025 году с последующим увеличением объемов в 2026 году. Особый упор делается на дроны-перехватчики "шахедов", которые уже показали эффективность в условиях боевых действий. Снабжение беспилотников будет осуществляться по себестоимости производства.

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что договоренность с мощной американской компанией является важным шагом для обеспечения технологического преимущества на поле боя.

"Подписано соглашение с сильной американской компанией Swift Beat. И речь идет о сотнях тысяч дронов уже в этом году и возможности значительно масштабировать производство в следующем году. Перехватчики для уничтожения вражеских дронов и ракет, квадрокоптеры для разведки и корректировки огня, ударные дальнобойные дроны — всего этого будет значительно больше, именно так, именно так – написал Зеленский.

Умеров подчеркнул, что Украина продолжает системно укреплять возможности ВСУ в воздухе, привлекая ведущие мировые технологии и производственные мощности. Массовое использование дронов стало ключевым признаком современной войны и Украина работает над созданием собственного арсенала беспилотников, который будет охватывать все уровни боевого применения.

Добавим, украинская оборонная промышленность имеет потенциал производить до 10 миллионов дронов в год. При надлежащем финансировании Украина готова увеличить объемы выпуска дронов и других высокотехнологичных вооружений, что будет способствовать усилению обороноспособности страны.