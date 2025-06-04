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Украина формирует стратегию экономического роста с участием МВФ
Украина совместно с Международным валютным фондом работает над созданием стратегии экономического обновления.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэкономики.
Украина готовит стратегию экономического подъема
В ходе встречи в Вашингтоне 4 июня 2025 года министерша экономики Юлия Свириденко и директор Европейского департамента МВФ Альфред Каммер обсудили ключевые приоритеты — постоянный рост ВВП, возврат рабочей силы и активизацию инвестиций.
МВФ заверил в дальнейшей поддержке Украины, вне зависимости от ситуации безопасности.
"Мы благодарны МВФ за поддержку, которая помогла Украине пройти через трудные этапы войны, сохранить макрофинансовую стабильность и начать восстановление. Мы хотим сосредоточиться на долгосрочных задачах — росте ВВП, привлечении инвестиций и возвращении миллионов украинцев, которые сегодня находятся за пределами экономически активного сектора", — отметила Юлия Свириденко.
Правительство также рассчитывает на ускорение приватизационных процессов и исследует, что необходимо изменить для упрощения процедур как крупной, так и малой приватизации.
Напомним, украинская делегация во главе с первой вице-премьером Юлией Свириденко прибыла в Вашингтон. Украина активно вовлекает международных партнеров в реализацию ключевых приоритетов — усиление обороноспособности, усиление санкционного давления на РФ, а также восстановление разрушенной инфраструктуры.
Встречи в Вашингтоне также направлены на усиление координации с МВФ, Всемирным банком и другими партнерами для поддержки экономического восстановления Украины.