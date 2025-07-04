Украина готовит новую политику занятости: на чем фокусируется новый подход

Министерство экономики представило первые наработки Стратегии занятости населения до 2030 года. Документ должен стать ключевым инструментом развития рынка труда, снижения уровня безработицы и создания новых возможностей для украинцев в трудоустройстве, обучении и профессиональной реализации.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Минэкономики.

Минэкономики представило видение рынка труда

Разработка стратегии занятости населения Украины до 2030 года является составной частью обязательств нашего государства в рамках реализации программы Ukraine Facility.

По словам заместителя министерства экономики Украины Татьяны Бережной, обсуждение первых наработок документа стало важным шагом на пути создания действенного инструмента поддержки рынка труда.

Подготовка стратегии проходила в широком круге: в рамках процесса было организовано девять рабочих заседаний, к которым присоединились более 300 участников — представителей государственных институций, бизнеса, общественных организаций и международных структур.

По результатам обсуждений обозначены четыре основные стратегические цели:

активизация участия населения в экономической жизни страны;

преодоление дисбалансов между спросом и предложением рабочей силы;

повышение институциональной возможности государственных органов и цифровая трансформация системы занятости;

постепенная интеграция европейских стандартов в национальную политику занятости.

В дальнейшем эти цели будут детализированы в плане действий с четкими сроками выполнения и определенными ответственными структурами.

Следующими шагами станут:

Финализация документа.

Согласование Стратегии с партнерами и Еврокомиссией.

Разработка операционного плана мер по реализации стратегических целей.

Публичное обсуждение документа.

Представление Стратегии на утверждение правительством.

Напомним, " Опендатабот" создал рейтинг крупнейших работодателей Украины в каждом регионе, проанализировав данные финансовой отчетности, которую украинские бизнесы ежегодно представляют в Госстат.