Украина и ЕС создают оперативную группу для развития оборонной промышленности

Украина и Европейский Союз договорились о создании совместной оперативной группы (Task Force) для координации и углубления сотрудничества в сфере оборонной промышленности.

Об этом сообщил заместитель генерального секретаря Европейской службы внешних действий по миру, безопасности и обороне Шарль Фриз, информирует Укринформ.

Сотрудничество в оборонной промышленности

Этот шаг направлен на укрепление военно-промышленного потенциала и поддержку совместных проектов в секторе безопасности.

Выступая от имени высокой представительницы ЕС Каи Каллас, которая участвует во встрече министров иностранных дел в Лондоне, представитель ЕС сообщил о создании новой оперативной группы ЕС-Украина для сотрудничества в оборонной промышленности.

Ее цель — устранение препятствий в производстве вооружения, в частности, проблем с поставкой компонентов, сертификацией и финансированием. Инициатива призвана усилить обороноспособность Украины и общую безопасность Европы.

Представитель ЕС напомнил, что 9 мая делегация Европейского Союза во главе с высокой представительницей Каей Каллас посетила Львов, демонстрируя поддержку Украины. Основной целью визита была помощь украинской оборонной промышленности. В ходе визита ЕС объявил об инвестиции в размере 1 миллиарда евро в современное производство, в частности дронов и ракет.

Также в ближайшие две недели будет выделено еще 900 миллионов евро на закупку оружия и боеприпасов для Украины. Все эти денежные средства предоставляются за счет доходов от замороженных российских активов.

Общая помощь ЕС оборонному сектору Украины достигнет 3,3 миллиарда евро, что делает его самым большим государственным донором для украинской оборонной промышленности. Эти вложения дополняются поддержкой со стороны отдельных стран-членов ЕС, которые также финансируют украинские компании для удовлетворения неотложных военных нужд.

Представитель ЕС подчеркнул, что поддержка Украины со стороны Евросоюза взаимовыгодна. Украинская оборонная промышленность демонстрирует очень быстрое развитие и уже сейчас может многому научить ЕС.

С 2022 года ее производственные мощности выросли в 30 раз, а инновации, в частности в сфере морских дронов и систем обнаружения дронов с помощью тысячи сенсоров, вызывают восхищение.

"Ваши инновации вдохновляют, например, развитие морских дронов, как и ваша креативность. Поражает, как действует не очень дорогая система защиты, которая объединяет около 10 тысяч сенсоров для обнаружения российских дронов", — отметил Фриз.

ЕС намерен и дальше активно использовать все доступные механизмы для углубления сотрудничества с оборонной отраслью Украины. Особое внимание будет уделено совместному производству между украинскими и европейскими компаниями, что является перспективным и взаимовыгодным направлением интеграции.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и отечественной оборонной промышленности, которая за три года полномасштабной войны с Россией не только восстановилась, но и претерпела существенное развитие.

Также следует отметить, что в 2025 году Министерство обороны уже подписало контракты с 12 украинских производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на общую сумму около 130 миллиардов гривен.