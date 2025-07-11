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Украина и ЕС запускают BraveTech EU: 100 миллионов евро на технологии, изменяющие правила войны

BraveTech EU
Украина и ЕС запускают BraveTech EU/Минцифры

В рамках конференции Ukraine Recovery Conference 2025 Украина совместно с Европейским Союзом объявила о запуске новой оборонной инициативы – BraveTech EU. Проект предусматривает общую мобилизацию 100 миллионов евро для поиска и развития технологических решений, способных кардинально изменить ход войны.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на Минцифры.

О запуске инициативы сообщили вице-премьер-министр по инновациям, образованию, науке и технологиям Украины и новоназначенный еврокомиссар по вопросам обороны и космоса Андрюс Кубилюс. BraveTech EU станет первым крупным технологическим оборонным альянсом между Украиной и ЕС, в котором каждая из сторон профинансирует проекты на равных условиях по 50 миллионов евро.

Координацию от Украины будет осуществлять кластер оборонных инноваций Brave1, уже инвестировавший в отечественный defense tech более 2,2 млрд грн в формате 550 грантов. Со стороны Европейского Союза за проект будет отвечать работающий в Киеве Европейский офис оборонных инноваций (EUDIO). Источниками финансирования выступят Европейский оборонный фонд (EDF) и EU Defence Innovation Scheme (EUDIS).

Инициатива будет реализовываться в два этапа:

  • Seed-фаза (осень 2025 г.) предусматривает проведение хакатонов между украинскими и европейскими командами, формирование партнерств между стартапами, инвесторами и бизнесом, а также начальное тестирование технологий;
  • Scale up-фаза (2026) предусматривает масштабирование самых успешных решений за счет дополнительных ресурсов и предоставления грантовой поддержки для внедрения разработок на поле боя.

BraveTech EU должна стать платформой для интеграции украинских оборонных технологий в европейский рынок, поддержки стартапов, создания прорывных решений в сфере беспилотников, искусственного интеллекта, систем управления огнем и других критических направлений.

Добавим, что в течение полномасштабной войны в Украине стремительно начал развиваться рынок оборонных технологий defense tech. Появилось более 1500 компаний, занимающихся производством беспилотников, ракет, роботизированных систем, средств радиоэлектронной борьбы и других инновационных решений для оборонного сектора.

Автор:
Татьяна Гойденко