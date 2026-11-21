Украинские и немецкие компании объявили о новых коммерческих договоренностях более чем на €100 млн во время девятого Немецко-украинского бизнес-форума в Берлине 20 ноября. В то же время Украина готовит запуск двух программ для поддержки предприятий в условиях войны — Фонда страхования военных рисков и "Индустриального Рамштайна".

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

По словам главы правительства, Украина заинтересована в расширении совместных проектов с немецкими компаниями и их участии в восстановлении страны.

Основными направлениями сотрудничества определены оборонная промышленность, энергетика, транспорт и медицина.

В частности стороны заинтересованы в развитии системы лечения сложных травм в Украине с привлечением немецкого опыта гражданской медицины и практики украинских врачей.

В Украине планируется запустить две программы поддержки бизнеса

Правительство работает над созданием Фонда страхования военных рисков, который поможет бизнесу работать и реализовывать инвестиционные проекты в условиях постоянных российских атак.

Еще одна инициатива - программа "Индустриальный Рамштайн", направленная на восстановление производственных мощностей предприятий, поврежденных в результате боевых действий.

Германия уже внесла первый вклад в эту программу.

По словам Корецкого, обе инициативы планируется запустить в 2027 году. Украина рассчитывает на дальнейшее участие германских партнеров в их реализации.

Премьер-министр напомнил, что в октябре 2026 года во время визита канцлера Германии Фридриха Мерца в Украину стороны подписали 15 соглашений общей стоимостью 8,5 млрд евро.

Новые договоренности, объявленные на бизнес-форуме в Берлине должны расширить сотрудничество украинских и немецких предприятий.

Корецкий призвал немецкие компании готовить новые инвестиционные проекты в Украине, не дожидаясь завершения войны.

По его словам, с начала полномасштабного российского вторжения Германия предоставила Украине почти 80 млрд евро помощи.

Напомним, 4 октября Украина и Германия заключили 15 договоренностей более чем на €8,5 млрд. Значительная часть соглашений относится к промышленному производству, украинским заказам для немецких предприятий и совместных проектов на территории Украины.