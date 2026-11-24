Украина и Германия создают совместное предприятие по производству разведывательных дронов для Сил обороны. В 2027 году на нем планируется изготовить несколько тысяч беспилотников, а финансирование обеспечит немецкая сторона.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Соответствующее имплементационное соглашение в Берлине подписали министры обороны двух стран - Евгений Хмара и Борис Писториус.

"У нас уже есть совместные предприятия и системно расширяем это сотрудничество. Теперь запускаем еще один проект - в сфере беспилотников для тактической разведки. Эти системы помогут нашим воинам лучше видеть поле боя, планировать и выполнять боевые задачи", - отметил министр обороны Украины Евгений Хмара.

Планы производства и финансирования

В 2027 году на новом предприятии планируется изготовить несколько тысяч беспилотников украинской разработки. Германия берет на себя финансирование самого производства, развертывание мощностей и дальнейшую поддержку проекта.

Условия соглашения также предусматривают возможность увеличить объемы поставок дронов для сил обороны в будущем.

По данным ведомства, всего Украина уже реализует 11 совместных оборонных производств со странами-партнерами. После подписания соглашения в Берлине количество таких проектов выросло до 12, а половина из них (6 предприятий) реализуется совместно с Германией.

Напомним, Германия выделила Украине 11,55 млрд евро военной помощи в 2026 году. Это почти в шесть раз больше, чем в 2022 году, когда объем поддержки составил €2 млрд. На 2027 год немецкое правительство запланировало еще €11,6 млрд.