Украина и Италия расширяют сотрудничество в агросекторе: подписано соглашение на 11 млн евро

Италия профинансирует новую инициативу по сотрудничеству в агросекторе, которая предусматривает реализацию проекта в Одесской области. Проект Pro.UKR предусматривает развитие систем орошения, создание кооперативов для переработки агропродукции, обеспечение фермеров техникой и интеграцию украинских производителей в рынок ЕС.

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Об этом шла речь во время встречи министра аграрной политики Украины Виталия Коваля с послом Италии Карлом Формозой, представителями Итальянского агентства развития сотрудничества (AICS) и Международного центра передовых средиземноморских агрономических исследований (CIHEAM), пишет Минагро.

Общий бюджет инициативы – более 11 миллионов евро.

По результатам переговоров был подписан проектный документ. Эта инициатива предусматривает реализацию проекта в Одесской области, в частности, в Березовском, Раздельнянском и Одесском районах. Поддержка охватит около 16 200 малых и средних фермерских хозяйств, что составляет около 48 тысяч человек.

Также предусмотрено развитие систем орошения и создания кооперативов по переработке агропродукции. Отдельным направлением станет интеграция украинских производителей в европейский рынок и налаживание прямых связей между украинскими и итальянскими компаниями.

Италия готова инвестировать в возобновление украинского агросектора

Коваль подчеркнул, что итальянская сторона подтвердила свою готовность инвестировать в восстановление и развитие украинского агросектора. В рамках нового проекта Pro.UKR при поддержке AICS и CIHEAM на развитие ирригационной инфраструктуры, поддержку кооперативов, обеспечение малых фермеров техникой и интеграцию украинского агробизнеса в европейский рынок будет направлено более 11 миллионов евро.

Отдельное внимание министр уделил вопросу развития агропереработки. Он привел пример, что стоимость экспорта одной тонны итальянской агропродукции составляет 2670 долларов, тогда как украинской – всего 315 долларов. За прошлый год Украина экспортировала сельхозпродукцию на 24 миллиарда долларов, в то время как Италия – на 70 миллиардов.

Это свидетельствует о необходимости увеличения доли переработанной продукции в экспорте и улучшении ее позиционирования на рынках ЕС.

По его словам, Украина в большинстве своем поставляет сырье, тогда как Италия экспортирует продукцию с высокой добавленной стоимостью.

"Нам важно менять эту ситуацию, развивая общую глубинную переработку, создавая больше возможностей для украинских производителей и увеличивая долю готовой продукции в экспорте. А также интересен маркетинговый опыт Италии, чтобы определить правильное позиционирование украинской продукции на рынках ЕС" — отметил Коваль.