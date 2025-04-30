Украина и Молдова будут взаимно признавать документы об образовании и научных степенях

Кабмин принял соответствующее постановление, создающее правовые основания для вступления соглашения между правительствами Украины и Молдовы о взаимном признании документов об образовании и научных ступенях в соответствии с национальным законодательством государств.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства национального единства Украины.

"Это только первый шаг более широкого процесса работы по признанию документов и поддержке наших граждан по обе стороны границы. Украинцы смогут легче учиться, работать и реализовывать себя, не сталкиваясь с бюрократическими барьерами», — отметил вице-премьер-министр Украины — министр национального единства Украины Алексей Чернышев.

Также будут признаваться документы о присвоении квалификационных категорий и педагогических званий педагогическим работникам.

Подписанное соглашение является важным шагом, открывая новые возможности для обучения, трудоустройства и профессиональной и образовательной мобильности граждан обеих стран.

Ранее сообщалось, где и как признают украинские дипломы в мире .