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Украина и Польша готовы расширить агроторговлю
Украина и Польша готовятся расширить аграрное сотрудничество и укрепить торговые отношения. Министр аграрной политики Украины Виталий Коваль в Варшаве обсудил с польским коллегой Чеславом Секерским непрерывность украинского агроэкспорта, адаптацию законодательства к стандартам ЕС и расширение рынков.
Об этом сообщила пресс-служба Минагрополитики.
Коваль подчеркнул, что у Украины и Польши есть общие цели — победа в войне, добрососедские отношения и экономическое развитие. Важным шагом для достижения этих целей является эффективное сотрудничество между украинскими агропроизводителями и Евросоюзом.
Он выразил надежду, что Польша может стать лидером по обеспечению непрерывности и предсказуемости условий торговли между Украиной и ЕС после завершения действия Автономных торговых преференций ("торгового безвиза") 5 июня.
Отдельное внимание стороны уделили адаптации украинского аграрного законодательства к европейским стандартам. Польские партнеры поделились опытом имплементации технических регламентов, что поможет Украине гармонизировать свои нормативы и сделать этот процесс выгодным для всех участников рынка.
Еще одним важным аспектом переговоров стало расширение рынков и совместные инновации. Коваль отмечает, что взаимный обмен опытом и внедрение современных технологий будет способствовать укреплению аграрного сектора обеих стран, сделав его более конкурентоспособным.
Польский рынок пользуется большим спросом на органическую продукцию, белковые корма, рапсовый и соевый шрот. Украинские производители готовы увеличить поставки этих товаров, что будет способствовать развитию польского животноводства и усугубит экономическое партнерство между странами.
Добавим, в 2024 году Украина и ЕС установили рекорд по торговле агропродукцией. Взаимная торговля сельскохозяйственной продукцией достигла рекордного уровня – почти 17,0 млрд долларов США.