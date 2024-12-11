Украина и Польша согласовали механизм возврата $5 миллионов арестованных средств

Агентство по розыску и менеджменту активов и Центральное антикоррупционное бюро Польши договорились о дорожной карте возврата незаконно выведенных и арестованных средств в Украину. Первым практическим шагом станет возврат более 5 миллионов долларов США, что создаст важный прецедент международного сотрудничества.

Об этом сообщила глава АРМА Елена Дума.

По ее словам, во время встречи с руководством Национальной прокуратуры Республики Польша были согласованы практические механизмы исполнения судебных решений обеих стран по возвращению арестованных средств.

Это станет первым случаем в мире, когда такой механизм будет реализован на практике. Польша демонстрирует мощную поддержку Украины, что свидетельствует о высоком уровне взаимодействия между правоохранительными органами двух стран.

Процесс возврата средств будет происходить двумя путями: как вещественные доказательства или механизмы международной правовой помощи. Несмотря на возможные попытки препятствий, стороны уверены в наличии достаточных правовых инструментов для успешного завершения этого процесса.

Важный результат для обороны Украины

Ключевым аспектом является то, что возвращенные средства будут направлены на закупку военных облигаций через АРМА, что усилит обороноспособность Украины.

Накануне также состоялись встречи с Послом Украины в Польше Василием Боднаром, руководителем Службы военной контрразведки Польши Ярославом Строжиком, заместителем Генерального прокурора Польши Яцеком Белевичем и директором Центрального антикоррупционного бюро Польши Агнешкой Квятковской.

Этот шаг является частью масштабной работы Украины по возвращению активов, незаконно выведенных за границу. Возврат средств не только восстановит справедливость, но и станет сигналом для всего мира: механизмы международного сотрудничества работают.

Напомним, вчера АРМА и Центральное антикоррупционное бюро Польши (CBA) подписали международное межведомственное соглашение, призванное создать новые общие механизмы розыска и выявления преступных активов между странами.

Добавим, что в 2024 году Агентство по розыску и менеджменту активов выявило активы на сумму 7,1 млрд. грн., 56,6 млн. дол. и 83,3 млн. евро.