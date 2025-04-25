Украина и США не подпишут соглашение о полезных ископаемых на этой неделе: в чем причина

Киев и Вашингтон достигли прогресса в соглашении о полезных ископаемых, но на этой неделе его не подпишут.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в комментарии Reuters.

По его словам, у Украины и США все еще есть вопросы, которые нужно решить перед подписанием соглашения о полезных ископаемых. В то же время Киев работает над тем, чтобы ее заключили "как можно скорее".

"Был достигнут прогресс, и сейчас наши команды работают очень тесно вместе. Есть еще некоторые вопросы, которые мы обсуждаем", – сообщил Марченко.

На вопрос, может ли соглашение быть подписано на этой неделе, он ответил: "Нет, на этой неделе точно нет. Однозначно нет".

В свою очередь президент США Дональд Трамп ранее сообщал, что страны заключат соглашение по недрам 24 апреля.

Накануне Марченко встретился со своим американским коллегой Скоттом Бессентом, чтобы обсудить соглашение и текущие вопросы по замороженным российским активам. США хотят, чтобы вопрос замороженных российских активов стал частью более широких дискуссий.

Как сообщал премьер-министр Украины Денис Шмигаль, переговорные команды продолжают активную работу над соглашением и отчитаются о прогрессе до 26 апреля этого года.

Украина и США подписали меморандум по соглашению о полезных ископаемых

17 апреля Украина и США подписали меморандум, подтверждающий намерение финализировать и заключить соглашение о будущем сотрудничестве в добыче полезных ископаемых.

Заметим, что меморандум не является соглашением. Подписанный документ подтверждает намерения заключить полное соглашение в будущем.

В свою очередь глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев заявлял, что парламент утвердит соглашение только в случае, если там не будет начисленных Украине "задним числом" долгов, условия будут взаимовыгодными, а депутаты получат все ответы по предоставлению надежных гарантий безопасности нашему государству.

Украинская сторона уже привлекла международную юридическую компанию Hogan Lovells как внешнего советника в переговорах по этому соглашению. Правительство выделило 113 млн грн на консультационные услуги для подготовки проекта соглашения о полезных ископаемых между Украиной и США.