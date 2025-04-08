Украина и Швейцария договорились увеличить финансирование проектов восстановления до $116,7 млн

Украина и Швейцария подписали соглашение о удвоении финансирования проектов восстановления — объем поддержки вырастет до 100 млн. швейцарских франков ($116,7 млн.). Договоренность направлена на усиление усилий по восстановлению инфраструктуры и поддержке пострадавших регионов.

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Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что первая вице-премьер-министр Украины – министерка экономики Украины Юлия Свириденко и делегат Федерального совета Швейцарии по вопросам Украины, посол Жак Гербер подписали Соглашение об изменениях в Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам (SECO).

О сделке

Соглашение официально закрепляет решение Швейцарской Конфедерации по увеличению финансирования конкурса проектов по восстановлению Украины. В конкурсе принимают участие швейцарские компании, уже работающие на украинском рынке и готовые присоединиться к процессу восстановления.

Как отметили обе стороны, из-за значительного интереса со стороны бизнеса объем финансирования решили удвоить — с 50 до 100 млн швейцарских франков.

Подписанное соглашение открывает новые возможности для реализации совместных проектов в рамках межправительственной инициативы, запущенной в начале 2025 года.

Выделенные 100 млн франков ($116,7 млн) – это часть более широкой программы помощи Украине от Швейцарии объемом 1,5 млрд франков ($1,75 млрд) на 2025–2028 годы.

В целом Швейцария планирует инвестировать 5 млрд франков (5,85 млрд долларов) в 12-летнюю программу поддержки.

Подчеркивается, что дополнительные 50 миллионов франков будут направлены на проекты в сферах:

защиты гражданского населения;

восстановление инфраструктуры;

развитию коммунальной сферы;

модернизации государственных услуг

В свою очередь, Посол Жак Гербер подчеркнул, что решение об увеличении финансирования — это результат тесного и доверительного сотрудничества между Украиной и Швейцарией.

"На прошлой неделе я посетил Чернигов, а в прошлом году увидел масштаб разрушений в Харькове. Потребности Украины в восстановлении и реконструкции огромны... Увеличивая финансирование этой инициативы до 100 миллионов швейцарских франков, мы помогаем объединить швейцарский опыт и экспертизу Украины, посол Жак Гербер.

Справка:

Меморандум о взаимопонимании между Министерством экономики Украины и Государственным секретариатом Швейцарии по экономическим вопросам о внедрении Конкурса проектов по экономическому восстановлению и реконструкции Украины в сотрудничестве со швейцарскими компаниями был подписан 23 января 2025 г. во время Всемирного экономического форума в Давосе.

Швейцария является одним из ключевых партнеров Украины в процессе строительства. В апреле 2024 года швейцарское правительство анонсировало программу долгосрочной поддержки Украины общим объемом 5 миллиардов франков на 12 лет.

Напомним, по последней оценке Всемирного банка потребности на восстановление Киевской области составляют около 37,6 млрд долларов. Правительство Украины с первых дней деоккупации начало эту работу.