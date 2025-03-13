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Украина и Турция договорились о расширении закупок украинской агропродукции
Украина и Турция активизируют сотрудничество в аграрном секторе. Среди основных результатов – расширение объема закупки украинской агропродукции Турцией, в частности, кукурузы и масла.
Как сообщил Министр аграрной политики и продовольствия Украины Виталий Коваль, встреча состоялась в рамках визита турецкой делегации во главе с министром сельского и лесного хозяйства Ибрагимом Юмакли.
По словам Коваля, в ходе встречи был подписан Протокол о расширении сотрудничества в аграрной сфере. Кроме кукурузы и растительного масла, документ предусматривает увеличение объемов торговли мясом птицы, молочными продуктами, медом, скотом, овощами, фруктами и органической продукцией.
Отдельно стороны обсудили перспективы поставки украинской сои в Турцию, интересную не только как продукт питания, но и как компонент для производства кормов для животных. Турецкие предприниматели рассматривают возможность строительства заводов по производству кормов и биоэтанола в Украине.
Также Турция заинтересована в поставках в Украину тракторов и другой сельхозтехники. В этой связи было договорено провести встречу украинских и турецких производителей техники для налаживания сотрудничества.
Еще одной областью взаимодействия может стать восстановление систем орошения в Украине. Турецкое Государственное агентство водных ресурсов имеет значительный опыт в этом направлении и может поделиться своими разработками с украинским Агентством по развитию мелиорации.
Министры согласились собирать заседания рабочей группы ежеквартально, чтобы поскорее решать вопросы сотрудничества и устранять бюрократические барьеры во взаимной торговле.
Добавим, недавно Украина подписала с Китаем соглашение об экспорте агропродукции. Документы регламентируют ветеринарно-санитарные и фитосанитарные требования по поставкам в Китай украинских водных продуктов дикого лова и гороха.