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Украина конфисковала активы ведущего судоходного учреждения РФ
Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил находящийся под санкциями иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства украинских активов "Русского морского регистра судоходства".
Об этом сообщает пресс-служба Минюста.
Что конфисковали
Отмечается, что согласно решению ВАКС, в доход государства взысканы следующие активы:
- 100% от общего количества акций ЧАО "Морской регистр судоходства";
- 100% доли уставного капитала ООО "Морское бюро регистра";
- право кредиторских требований на сумму свыше 12 млн. грн;
- денежные средства на сумму свыше 27 млн грн;
- ценные бумаги (облигации внутреннего государственного займа) номинальной стоимостью более 146 млн грн;
- 8 объектов недвижимого имущества;
- 8 легковых автомобилей.
Отмечается, что апелляционная жалоба решения ВАКС может быть подана в течение пяти дней со дня провозглашения решения суда.
О "Русском морском регистре судоходства"
ФАУ "Российский морской регистр судоходства" является ведущим обществом РФ в области судоходства. Организация осуществляет классификацию морских судов, техническое наблюдение за ними и выдачу необходимых документов, свидетельств и актов, в том числе и судов военно-морского флота РФ. Также это учреждение занимается сертификацией плавучих сооружений, судовых механизмов, оборудования и устройств.
Кроме того, "Российский морской регистр судоходства" активно приобщался к реализации всех нефтегазовых проектов РФ
Учреждение находится под десятилетними санкциями СНБО
Отметим, с началом вторжения Министерство юстиции активно ищет активы лиц под санкциями и подает иски в Высший антикоррупционный суд для их взыскания в пользу государства. Среди взысканных активов – недвижимость, самолеты, авиадвигатели, историко-культурные ценности, оружие, руда, корпоративные права, более 2,8 млрд грн и ОВГЗ.