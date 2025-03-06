Украина конфисковала активы ведущего судоходного учреждения РФ

Высший антикоррупционный суд частично удовлетворил находящийся под санкциями иск Министерства юстиции о взыскании в доход государства украинских активов "Русского морского регистра судоходства".

Об этом сообщает пресс-служба Минюста.

Что конфисковали

Отмечается, что согласно решению ВАКС, в доход государства взысканы следующие активы:

100% от общего количества акций ЧАО "Морской регистр судоходства";

100% доли уставного капитала ООО "Морское бюро регистра";

право кредиторских требований на сумму свыше 12 млн. грн;

денежные средства на сумму свыше 27 млн грн;

ценные бумаги (облигации внутреннего государственного займа) номинальной стоимостью более 146 млн грн;

8 объектов недвижимого имущества;

8 легковых автомобилей.

Отмечается, что апелляционная жалоба решения ВАКС может быть подана в течение пяти дней со дня провозглашения решения суда.

О "Русском морском регистре судоходства"

ФАУ "Российский морской регистр судоходства" является ведущим обществом РФ в области судоходства. Организация осуществляет классификацию морских судов, техническое наблюдение за ними и выдачу необходимых документов, свидетельств и актов, в том числе и судов военно-морского флота РФ. Также это учреждение занимается сертификацией плавучих сооружений, судовых механизмов, оборудования и устройств.

Кроме того, "Российский морской регистр судоходства" активно приобщался к реализации всех нефтегазовых проектов РФ

Учреждение находится под десятилетними санкциями СНБО

Отметим, с началом вторжения Министерство юстиции активно ищет активы лиц под санкциями и подает иски в Высший антикоррупционный суд для их взыскания в пользу государства. Среди взысканных активов – недвижимость, самолеты, авиадвигатели, историко-культурные ценности, оружие, руда, корпоративные права, более 2,8 млрд грн и ОВГЗ.