Украина нарастила экспорт электроэнергии за сутки до рекордных в 2025 году объемов

В последние несколько дней Украина нарастила экспорт электроэнергии до рекордных в этом году показателей.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные мониторинга ExPro.

Сообщается, что суммарно за сутки поставки превышают отметку в 20 тыс. МВт-ч, что является рекордом в этом году.

Украина увеличила продажу электроэнергии в 2,5 раза

Украина увеличила экспорт электроэнергии в 2,5 раза до более чем 237 тыс. МВт-ч в июне 2025 года по сравнению с предыдущим месяцем.

По итогам июня 2025 г. Украина стала нетто-экспортером электроэнергии впервые с октября 2023 года. Объемы экспорта электроэнергии вернулись на уровень осени 2022 года до начала полномасштабных атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Напомним, максимальная мощность экспорта электроэнергии из Украины и Молдовы в страны ЕС увеличена до 900 МВт. Как объясняют в Минэнерго, увеличение максимальной мощности экспорта с 650 до 900 МВт облегчит балансировку украинской энергосистемы без ограничений генерации.