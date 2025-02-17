"Украина об этом ничего не знала": Зеленский высказался по поводу переговоров США и РФ в Саудовской Аравии

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что наше государство не будет участвовать в переговорах в Саудовской Аравии и не будет признавать какие-либо договоренности об Украине без участия Украины.

Об этом сообщает информационное агентство Interfax-Украина.

"Украина не будет принимать (участия — ред.). Украина об этом ничего не знала. Украина расценивает какие-либо переговоры об Украине без Украины (такими — ред.), которые не имеют результата. И мы не можем признавать какие-либо вещи или какие-либо договоренности о нас без нас", — сказал Зеленский журналистам, комментируя вопрос о переговорах в Саудов.

Зеленский отметил, что в этих переговорах есть двусторонний трек, "и они имеют на это право, если у них есть двусторонние вопросы". Он добавил, что об этом говорили и раньше, однако только теперь "стали публично говорить".

Президент сообщил, что его официальный визит в Саудовскую Аравию, который состоится завтра, "не имеет никакой связи с теми вещами, которые происходят в Саудовской Аравии на уровне представителей Соединенных Штатов и России".

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что вскоре американские и российские чиновники встретятся в Саудовской Аравии для обсуждения урегулирования войны. Украина тоже станет частью встречи.