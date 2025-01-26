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Украина определила направления развития беспилотного транспорта в рамках стратегии win-win

Украина определила направления развития беспилотного транспорта в рамках стратегии win-win
Иллюстрация: Минцифры

У Украины есть шанс стать одним из ведущих игроков в глобальной экосистеме беспилотного транспорта, в частности в разработке автономных морских судов, сельхозтехники, дронов для разминирования и других инновационных решений.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Для этого экспертная группа при Министерстве цифровой трансформации разработала секторальную стратегию развития автономных систем (AUV) в рамках программы Country Digital Acceleration (CDA).

Основные приоритеты стратегии

Эксперты проанализировали мировой рынок беспилотных технологий и определили ключевые направления развития в Украине:

  • Автономная сельхозтехника : разработка тракторов и дронов для разминирования аграрных земель.
  • Логистика : беспилотные грузовики и морские суда для оптимизации перевозок.
  • Оборонные технологии : усовершенствование беспилотных систем для защиты страны.

Сообщается, что развитие беспилотного транспорта в Украине будет иметь несколько ключевых преимуществ. Среди них такие как: решение кадрового дефицита (автономные системы смогут выполнять рутинные и опасные задачи вместо людей), толчок к развитию новых рынков (создание инфраструктуры для 5G-связи, робототехники и технологий "умного города" (Smart City)) и инновационное лидерство (укрепление позиций Украины как глобального технологического хаба).

Разработка стратегии стала возможной благодаря сотрудничеству Министерства цифровой трансформации Украины с Cisco и другими международными партнерами, в частности, Проектом USAID и UK International Development.

Она является частью большей стратегии цифрового развития инноваций до 2030 г., созданной при участии Министерства образования и науки и Офиса эффективного регулирования BRDO.

Реализация стратегии AUV станет важным этапом превращения Украины в центр инновационных технологий и развития беспилотного транспорта.

Напомним, в рамках мероприятия Science City Ecosystem, собравшего более 100 участников , состоялся важный шаг к трансформации системы образования, науки и инноваций в Украине. научных парков и создание современных экосистем по сотрудничеству науки, бизнеса и образования.

Автор:
Татьяна Гойденко