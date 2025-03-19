Украина освободила из российского плена еще 197 защитников (ФОТО)

19 марта Украина вернула из российского плена домой 175 военных. Еще 22 защитника возвращаются домой благодаря мероприятиям вне обмена.

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Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Что известно об обмене

"Сегодня еще один день, когда Украина возвращает своих. Среди них тяжелораненые и воины, которых Россия преследовала за вымышленные преступления", — подчеркнул гарант.

Отмечается, что всем безотлагательно будет оказана необходимая медицинская и психологическая помощь.

Это один из самых больших обменов. Домой возвращаются солдаты, сержанты и офицеры – воины, боровшиеся за нашу свободу в рядах Вооруженных Сил, ВМС, Нацгвардии, Сил территориальной обороны и пограничной службы. Они защищали Украину на разных фронтах: в Мариуполе, на "Азовстале", а также в Донецкой, Луганщине, Херсонской, Харьковской, Николаевской, Запорожье, Сумской и Курщине.

"Благодарю нашу команду, которая занимается поиском украинских пленных и обменами, за эту важную работу, за результаты, которые дают надежду. И мы благодарны всем нашим партнерам, особенно Объединенным Арабским Эмиратам, за то, что сегодняшний обмен стал возможным", — подытожил Зеленский.

Среди возвращенных — 4 пограничника, сообщает Госпогранслужба. Двое из них из Луганского отряда, по одному из Харьковского и Могилев-Подольского.

Один из военнослужащих находился в плену с 2022 года, еще один – с 2023-го, двое – с 2024-го.

Напомним, 5 февраля Украина вернула из российского плена 150 защитников. Некоторые из них находились в неволе более двух лет. Обмен произошел при содействии ОАЭ.

Добавим, накануне зимних праздников Украина совершила один из самых больших обменов пленными за весь период полномасштабного вторжения. В свои дома вернулись 189 украинцев, уволенных из российской неволи.