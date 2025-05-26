Украина ожидает транш МВФ в $500 млн: миссия завершает пересмотр программы

Миссия Международного валютного фонда завершает работу над восьмым пересмотром программы расширенного финансирования, предусматривающей транш в размере около 500 млн долларов для Украины.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на сообщение премьер-министра Дениса Шмыгаля.

После встречи с миссией Международного валютного фонда во главе с ее председателем Гевином Греем, он поблагодарил за семь успешных пересмотров программы, благодаря чему Украина смогла привлечь финансовые ресурсы для поддержания макроэкономической стабильности страны. В общей сложности за время программы EFF Украина получила около 10,1 млрд долларов.

"Сегодня состоялся конструктивный разговор о дальнейшем сотрудничестве Украины с МВФ. Миссия Фонда завершает работу над восьмым пересмотром программы, который предусматривает транш в размере около 500 млн. долларов США. Рассчитываем на положительный результат для нашего государства", — написал глава правительства.

Шмыгаль отметил, что правительство продолжает реформирование экономики, внедряя системные изменения. По его словам, среди приоритетов: усовершенствование механизмов управления публичными инвестициями, усовершенствование работы таможни, улучшение инвестиционного климата.

"Украина отдана курсу изменений, которые осуществляются в тесном сотрудничестве с Фондом. Убедился, что МВФ остается надежным партнером Украины, и мы высоко ценим его доверие и поддержку в сложные времена для нашего государства. Совместно работаем над сохранением финансовой стабильности и развитием экономики для успешного будущего Украины на пути в ЕС", — подчеркнул премьер.

Напомним, 20 мая в Украине начала работу миссия Международного валютного фонда в рамках восьмого пересмотра программы расширенного финансирования (EFF). Украина выполняет все количественные показатели, предусмотренные программой.

Ранее сообщалось, что Украина рассчитывает на новые транши от МВФ в размере $1,9 млрд. до конца года. На 2025 год программой МВФ EFF предусмотрено до 2,3 млрд. долларов США по результатам четырех просмотров.