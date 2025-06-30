Украина ознакомила ЕС с потребностями в дронах, боеприпасах и ракетах для совместного финансирования

Украина представила свои оборонные проекты по возможному финансированию в рамках инициативы Европейского Союза SAFE во время заседания Оперативной группы оборонной готовности в Брюсселе.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба Минобороны.

Украина подала оборонные инициативы

Первый заместитель Министра обороны Украины Сергей Боев принял участие в заседании Оперативной группы оборонной готовности ЕС в Брюсселе. Украина представила проекты в сфере ОПК, в частности, по производству дронов, боеприпасов и ракет, которые могут получить финансирование в рамках инициативы SAFE. Инициативы, направленные на усиление обороноспособности Украины и ЕС, а также предусматривают долгосрочные контракты до 2030 года.

Боев отметил необходимость европейского вооружения, в частности ПВО, артиллерии и бронетехники, и подтвердил готовность Украины к тесному сотрудничеству.

Страны-члены ЕС представили также свое видение развития инициативы SAFE и проекты в сфере БПЛА, наземного вооружения и авиации. Партнеры выразили заинтересованность в развитии совместных инициатив с Украиной в сфере БПЛА и ракетного вооружения.

Об украинском оружии

Теперь вся украинская оборонная промышленность будет выступать на мировой арене под единственным брендом Zbroya. Речь идет о вооружении и вообще украинской оборонной индустрии, которая возродилась и развилась за три года полномасштабного российского вторжения.

Добавим, что в 2025 году Минобороны уже заключило контракты с 12 украинскими производителями вооружения в рамках инициативы "Оружие Победы" на сумму около 130 млрд. грн.