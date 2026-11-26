Украина и Словакия планируют расширить железнодорожное сообщение и увеличить объемы грузовых перевозок через общую границу. Среди приоритетов - удвоение пропускной способности перехода Чоп-Чиерна над Тисой, ускорение пограничного контроля и запуск прямого ночного поезда из Ужгорода в Прагу.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

Соответствующие намерения закреплены в Письме о намерениях по развитию грузовых железнодорожных перевозок, которое представители двух стран подписали в Братиславе.

Документ подписали министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Украины Николай Калашник и министр транспорта Словакии Йозеф Раж.

Украина и Словакия хотят увеличить грузоперевозки

Одним из ключевых направлений сотрудничества станет повышение пропускной способности железнодорожной инфраструктуры на границе. В частности, стороны обсудили возможность вдвое увеличить пропускную способность перехода Чоп-Чиерна над Тисой.

По словам Николая Калашника, Словакия является для украинских производителей не только рынком сбыта, но и важным транзитным маршрутом потребителям в других странах Европейского Союза.

Расширение возможностей железнодорожного перехода позволит увеличить объемы грузоперевозок между странами, а также создать условия для развития пассажирского сообщения.

Какие изменения готовят для пассажирских перевозок

Отдельное внимание стороны уделили ускорению проверки документов на границе. Сокращение времени прохождения контрольных процедур должно способствовать увеличению количества пассажирских поездов между Украиной и Словакией.

Еще один приоритет - запуск прямого ночного поезда по маршруту Ужгород-Прага. По информации украинской стороны, графики движения уже проработаны.

После запуска маршрута пассажиры смогут добираться из Закарпатья в столицу Чехии без пересадок.

Таким образом договоренности Украины и Словакии охватывают как развитие грузовой железнодорожной логистики, так и расширение международного пассажирского сообщения.

Ранее сообщалось, что Словакия безвозмездно передаст "Укрзализныце" три локомотива для обеспечения стабильного движения поездов.