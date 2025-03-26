Украина поделилась с США своим видением того, какие энергообъекты должны быть защищены режимом тишины

Украина поделилась с США своим видением перечня критически важных объектов, которые должны быть защищены режимом тишины, в частности это касается атомных электростанций и газодобывающих предприятий.

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Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире национального телемарафона.

Он уточнил, что речь идет не о конкретных объектах, не координатах, а что туда подпадает, что именно, какие объекты ядерной сферы, какие категории объектов, например, газодобывающей отрасли.

"Россия манипулирует, публикуя свою непонятную интерпретацию переговоров, где российская сторона утверждает, что режим тишины относительно обстрелов энергообъектов действует с 18 марта, хотя с тех пор, как минимум, 8 объектов энергетической инфраструктуры Украины подверглись обстрелам со стороны РФ", — заявил Жовква.

Кроме того, замруководителя ОП отметил, что в случае нарушения Россией режима тишины государство монитор будет фиксировать это, и "далее Соединенные Штаты Америки зафиксировав соответственно, получив от монитора такую информацию должны предпринимать соответствующие действия".

Удары по энергетике

18 марта президент США Дональд Трамп провел телефонный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Стороны согласились, что путь в мир начнется с прекращения обстрелов энергетики.

Зеленский поддержал предложение о прекращении ударов по российским энергетическим объектам. По словам лица, осведомленного о ситуации, это решение стало первым шагом в рамках инициативы президента США Дональда Трампа по прекращению трехлетнего конфликта. Телефонный разговор между Зеленским и Трампом состоялся на следующий день после того, как Путин сообщил Трампу о готовности ограничить удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Переговоры в Саудовской Аравии

25 марта в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, состоялся новый раунд переговоров между украинской и американской делегациями. Аналогичные переговоры прошли между США и Россией. Все стороны согласились обеспечить безопасное судоходство в Черном море. Кроме того, стороны договорились разработать меры по реализации соглашения о запрете ударов по энергетическим объектам России и Украины.

Зеленский подтвердил, что в Эр-Рияде достигли договоренностей по поводу тишины в Черном море и запрета на удары по энергетической инфраструктуре. По его словам, эмбарго может начать действовать сразу же после обнародования заявлений со стороны Белого дома.