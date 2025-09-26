- Категория
Украина поднялась в рейтинге экономической свободы 2025 года: какие страны вошли в топ-20
Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге "Экономическая свобода в мире 2025" (Economic Freedom of the World Report), опубликованном 25 сентября Fraser Institute. Страна заняла 143 место среди 165 стран, улучшив свой результат по сравнению с прошлогодней 150 позицией.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные рейтинга.
Что оценивает рейтинг?
Рейтинг основан на данных за 2023 год и оценивает страны по пяти показателям: размер правительства, верховенство права и защиту собственности, стабильность валюты, свобода международной торговли, а также регулирование бизнеса и рынка труда.
Нынешний отчет также содержит три раздела, исследующих влияние тарифов президента Трампа на экономическую свободу США; взаимосвязь между экономической свободой и миром; и взаимосвязи между экономической свободой и качеством образования.
Ключевые показатели Украины
Несмотря на прогресс Украина все еще находится в группе экономически несвободных государств. Рейтинг отражает влияние полномасштабной войны: зафиксировано снижение стабильности регуляторной среды, рост роли государства в экономике и ограничение международной торговли.
Оценка Украины по ключевым показателям (по шкале от 1 до 10):
- размер правительства - 5,80 (128-е место);
- правовая система и права собственности - 4,57 (108-е место);
- доступ к надежным деньгам: улучшение - 5,26 (143-е место);
- свобода международной торговли - 5,99 (132-е место);
- регулирование рынка труда и бизнеса - 4,58 (150-е место)
Показатели соседних стран
143 место Украина разделила с Габоном и Ливаном. Россия опустилась на 148-е место, а Ангола – на 146-е. Остальные соседи значительно опережают Украину: Молдова (85), Польша (76), Венгрия (61), Румыния (50), Словакия (49) и Беларусь (122).
Топ-20 самых свободных экономик мира 2025
Гонконг (8:55) остается лидером рейтинга, хотя его показатели ухудшаются. Ниже представлены 20 стран с высокими показателями экономической свободы в мире (оценка от 0 до 10, где 10 — максимальная свобода):
- Гонконг (8,55);
- Сингапур (8,50);
- Новая Зеландия (8,33);
- Швейцария (8,28);
Соединенные Штаты (8,10);
- Ирландия (8,05);
- Австралия ( 8,03);
Тайвань (8,03);
- Дания (8,02);
- Нидерланды (7,97);
- Канада (7,92);
- Люксембург (7,92);
Великобритания (7,88);
- Коста-Рика (7,85);
- Финляндия (7,84);
- Германия (7,84);
Япония (7,83);
- Мальта (7,82);
- Эстония (7,76);
- Кипр (7,75).
Самые низкие позиции занимают Чад, Ливия, Сирия, Аргентина, Мьянма, Иран, Алжир, Судан, Зимбабве и Венесуэла.
