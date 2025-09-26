Запланована подія 2

Украина поднялась в рейтинге экономической свободы 2025 года: какие страны вошли в топ-20

карта, рейтинг стран
Рейтинг экономической свободы 2025. Фото: fraserinstitute

Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге "Экономическая свобода в мире 2025" (Economic Freedom of the World Report), опубликованном 25 сентября Fraser Institute. Страна заняла 143 место среди 165 стран, улучшив свой результат по сравнению с прошлогодней 150 позицией.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные рейтинга.

Что оценивает рейтинг?

Рейтинг основан на данных за 2023 год и оценивает страны по пяти показателям: размер правительства, верховенство права и защиту собственности, стабильность валюты, свобода международной торговли, а также регулирование бизнеса и рынка труда.

Нынешний отчет также содержит три раздела, исследующих влияние тарифов президента Трампа на экономическую свободу США; взаимосвязь между экономической свободой и миром; и взаимосвязи между экономической свободой и качеством образования.

Ключевые показатели Украины

Несмотря на прогресс Украина все еще находится в группе экономически несвободных государств. Рейтинг отражает влияние полномасштабной войны: зафиксировано снижение стабильности регуляторной среды, рост роли государства в экономике и ограничение международной торговли.

Оценка Украины по ключевым показателям (по шкале от 1 до 10):

  • размер правительства - 5,80 (128-е место);
  • правовая система и права собственности - 4,57 (108-е место);
  • доступ к надежным деньгам: улучшение - 5,26 (143-е место);
  • свобода международной торговли - 5,99 (132-е место);
  • регулирование рынка труда и бизнеса - 4,58 (150-е место)
Фото 2 — Украина поднялась в рейтинге экономической свободы 2025 года: какие страны вошли в топ-20

Показатели соседних стран

143 место Украина разделила с Габоном и Ливаном. Россия опустилась на 148-е место, а Ангола – на 146-е. Остальные соседи значительно опережают Украину: Молдова (85), Польша (76), Венгрия (61), Румыния (50), Словакия (49) и Беларусь (122).

Топ-20 самых свободных экономик мира 2025

Гонконг (8:55) остается лидером рейтинга, хотя его показатели ухудшаются. Ниже представлены 20 стран с высокими показателями экономической свободы в мире (оценка от 0 до 10, где 10 — максимальная свобода):

  1. Гонконг (8,55); 
  2. Сингапур (8,50);
  3. Новая Зеландия (8,33);
  4. Швейцария (8,28);
  5. Соединенные Штаты (8,10);
  6. Ирландия (8,05);
  7. Австралия ( 8,03);
  8. Тайвань (8,03);
  9. Дания (8,02);
  10. Нидерланды (7,97);
  11. Канада (7,92);
  12. Люксембург (7,92);
  13. Великобритания (7,88);
  14. Коста-Рика (7,85);
  15. Финляндия (7,84);
  16. Германия (7,84);
  17. Япония (7,83);
  18. Мальта (7,82);
  19. Эстония (7,76); 
  20. Кипр (7,75).

Самые низкие позиции занимают Чад, Ливия, Сирия, Аргентина, Мьянма, Иран, Алжир, Судан, Зимбабве и Венесуэла.

Напомним, в текущем году Украина поднялась в рейтинге паспортов мира.

