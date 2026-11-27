Украина полностью прекратила экспорт электроэнергии, в то время как объемы ее импорта достигли самых высоких показателей с середины июня. Причиной послужили масштабные повреждения магистральных сетей и подстанций из-за российских обстрелов.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Центр экономической стратегии.

Почему возникла проблема

С сентября Россия нанесла более 1000 ударов по объектам украинской энергетики. Враг целил не только электростанции, но и высоковольтные подстанции, которыми ток транспортируется к потребителям.

Именно разрушение сетей передачи объясняет парадокс предыдущих недель, когда страна экспортировала электричество, несмотря на длительные графики обесточений: физически не было возможности перебросить избыток энергии из одних регионов в дефицитные области.

Ситуация критически накалилась после массированной атаки 20 ноября. Из-за повреждений линий электропередачи украинские АЭС были вынуждены снизить мощность генерации, поскольку не могли выдать производимую энергию в сеть.

"В отдельных регионах отключения достигают четырех очередей - это более 12 часов без света в сутки. И это еще до наступления существенных морозов" - сообщают в ЦЭС.

Средств на восстановление до сих пор не хватает

Для ремонта поврежденной инфраструктуры критически не хватает финансирования:

В октябре Фонд поддержки энергетики Украины заключил рекордные контракты на закупку оборудования на сумму €200 млн .

В целом в этом году международные доноры направили в Фонд почти €800 млн .

Несмотря на это, дефицит средств на закупку необходимого оборудования составляет 450 млн евро — и эта сумма учитывает потребности еще до последних российских атак в конце ноября.

Напомним, 20 ноября ночью и утром Россия совершила очередную масштабную атаку на Украину. Под ударом оказались важные объекты энергетики – электростанции, подстанции систем передачи и распределения электроэнергии. Атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации.