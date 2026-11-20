Украина получила около 8 млрд евро от Европейского Союза в рамках программы Ukraine Facility. Это самый одноразовый транш за все время ее действия.

Как пишет Dilo, об этом сообщил премьер-министр Сергей Корецкий.

Полученное финансирование будет направлено на поддержание финансовой стабильности государства и покрытие приоритетных бюджетных потребностей в условиях полномасштабной войны.

С учетом нового транша общий объем средств, полученных Украиной по программе Ukraine Facility в 2026 году, составляет 13,57 млрд евро.

При каких условиях Украина получила финансирование

Поступление средств стало возможным после выполнения Украиной более 20 мер, предусмотренных Планом Украины в рамках программы.

Несмотря на полномасштабную войну, государство продолжает выполнять взятые на себя обязательства и реализовывать реформы, необходимые для продвижения к членству в Европейском Союзе.

В украинском правительстве поблагодарили президентов Европейской комиссии Урсули фон дер Ляен, Еврокомиссию и государства-члены ЕС за финансовую поддержку и принятые решения, которые помогают Украине сохранять экономическую устойчивость.

Напомним, 16 ноября Совет ЕС одобрил выплату Украине чуть менее 8 млрд евро в рамках Ukraine Facility. Это самый большой отдельный платеж Киеву, осуществленный ЕС по этой программе.