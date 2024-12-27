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Украина получила транш $485 млн при поддержке Всемирного банка и США

Украина получила транш $485 млн при поддержке Всемирного банка и США
Иллюстрация: freepik

В государственный бюджет Украины поступили средства в объеме 485 млн. долларов США в рамках проекта Всемирного банка "Поддержка государственных расходов для обеспечения устойчивого государственного управления в Украине" (PEACE in Ukraine).

Об этом сообщило Министерство финансов.

Отмечается, что из всей суммы 465 млн долларов это прямая бюджетная поддержка от США, а 20 млн долларов — вклад Всемирного банка через целевой фонд многих доноров, который софинансирует проект.

Средства будут направлены на компенсацию социальных и гуманитарных расходов государственного бюджета. Они помогут обеспечить выплаты пособий внутренне перемещенным лицам и поддержку лиц с инвалидностью.

"Сотрудничество с Соединенными Штатами и командой Всемирного банка помогает Правительству обеспечить ключевые социальные бюджетные расходы с первых дней полномасштабной войны. Благодарен партнерам за координацию усилий и чрезвычайную помощь", — отметил Министр финансов Сергей Марченко

В целом с 2022 по 2024 год Украина получила более 30 млрд долларов прямой бюджетной поддержки от США. Эти средства, предоставленные через Агентство США по международному развитию (USAID) в сотрудничестве с Министерством финансов США и Государственным департаментом США, способствовали:

  • обеспечению зарплат работникам государственных учреждений;
  • поддержке основных государственных услуг;
  • сохранению функционирования страны и его денежной стабильности во время войны.

Согласно сообщению, для мониторинга и аудита финансовой помощи предпринимаются дополнительные меры, а именно:

  • проекты USAID SOERA и DBS Audit Activity осуществляют мониторинг расходов;
  • аудиторская компания PriceWaterhouseCoopers Ukraine производит проверку расходов по согласованным процедурам, определяя допустимость государственных расходов в рамках проекта PEACE in Ukraine.

Добавим, что проект PEACE in Ukraine позволил Украине привлечь почти $28 млрд и более 1,4 млрд евро с начала полномасштабного вторжения.

Напомним, 8 ноября Марченко и региональный директор Всемирного банка для Восточной Европы Боб Сом заключили.   соглашение на предоставление гранта в рамках проекта   "PEACE in Ukraine" (Поддержка государственных расходов по обеспечению устойчивого государственного управления в Украине).

Согласно соглашению, в Украину поступит $1,35 млрд в качестве гранта от Соединенных Штатов Америки и 10,8 млн евро из Целевого фонда многих доноров для экономического восстановления.

Автор:
Татьяна Гойденко