Украина получит 3,5 млрд евро от ЕС в рамках программы Ukraine Facility

Совет Европейского Союза принял решение о выделении Украине очередного транша на сумму 3,5 млрд евро в рамках инициативы Ukraine Facility.

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Об этом пишет Министерство экономики.

Финансирование было согласовано Еврокомиссией после положительной оценки выполнения Украиной всех 13-ти индикаторов Плана Украины за четвертый квартал 2024 года.

Согласно сообщению, правительство успешно реализовало меры, направленные на гармонизацию законодательства с европейскими стандартами, экономическую устойчивость, цифровую трансформацию, энергетическую независимость и социальную защиту.

Министр экономики Юлия Свириденко подчеркнула, что это первый случай, когда Украина вовремя и в полном объеме выполнила все обязательства перед международными партнерами в рамках конкретной программы сотрудничества.

Она подчеркнула, что 2025 год станет самым интенсивным в реализации Ukraine Facility, поскольку предполагает выполнение наибольшего количества индикаторов. Если Украина успешно выполнит все задачи, она получит суммарно 12,5 млрд. евро до конца года.

Решение Совета ЕС является финальным этапом перед зачислением средств в государственный бюджет Украины. Ожидается, что 3,5 млрд. евро поступят в конце марта 2025 года.

Добавим, что в конце декабря 2024 Украина получила 4,1 млрд евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility. Это был второй регулярный платеж, выделенный в рамках этой инициативы.