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Украина получит грант от Японии: куда направят средства

Украина Япония
Фото: Freepik

Украина получит грант от Японии в размере 8,8 млрд японских иен, или около 58 млн долларов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По его словам, сегодня правительство утвердило соответствующий проект соглашения между Украиной и Японией.

Шмыгаль уточнил, что средства поступят от Японского агентства международного сотрудничества (JICA) на финансирование проектов восстановления.

"Благодарен японским партнерам за последовательную неизменную поддержку. Постоянно работаем с союзниками по всему миру, чтобы привлечь дополнительные ресурсы на восстановление", — подчеркнул Шмыгаль.

Напомним, в декабре Украина получила около 1,2 млрд долларов от Японии из-за проектов Всемирного банка. Эти средства будут направлены на проекты в социальной, медицинской, образовательной областях, восстановление и поддержку бизнеса.

Автор:
Светлана Манько