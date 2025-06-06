Украина получит от Европейского инвестбанка грант в 16,5 млн евро: как используют средства

Верховная Рада 5 июня проголосовала за ратификацию грантового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на сумму 16,5 млн. евро. "За" проголосовали 300 народных депутатов. Благодаря предоставленным средствам будут установлены современные возобновляемые источники энергии в больницах и школах.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.

Денежные средства предоставляются через Международный фонд климатических инициатив ЕИБ и являются частью Плана спасения энергетики Украины, объявленного ЕИБ в октябре 2024 года.

"Грант позволит нам интегрировать современные возобновляемые источники энергии в больницы и школы, что сделает их более устойчивыми к возможным вызовам и повысит энергоэффективность. Наша задача — подходить к восстановлению и восстановлению комплексно и стратегически", — отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По словам первого заместителя министра Алены Шкрум, благодаря этому соглашению в украинских школах будут установлены солнечные панели. Речь идет именно о тех учебных заведениях, где уже есть существенная модернизация, в первую очередь укрытие и новые пищеблоки.

Установка солнечных панелей значительно снизит потребление электроэнергии и сделает школы еще более автономными. А еще позволит органам местного самоуправления экономить энергию.

Напомним, в Киеве стартовала миссия Всемирного банка по согласованию нового соглашения о "Ссуде на поддержку политики развития". Украина планирует привлечь минимум $1 млрд в 2025 году.