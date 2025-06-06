Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,47

--0,01

EUR

47,38

+0,18

Наличный курс:

USD

41,40

41,35

EUR

47,64

47,45

Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина получит от Европейского инвестбанка грант в 16,5 млн евро: как используют средства

Денис Шмигаль, Алексей Кулеба, Надежда Кальвино
Ранее соглашение подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины Алексей Кулеба и президент ЕИБ Надежда Кальвино.

Верховная Рада 5 июня проголосовала за ратификацию грантового соглашения между Украиной и Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) на сумму 16,5 млн. евро. "За" проголосовали 300 народных депутатов. Благодаря предоставленным средствам будут установлены современные возобновляемые источники энергии в больницах и школах.

CEO + HRD — тандем, що зберігає бізнес у бурю. Досвід топових лідерів команд України.
2 липня на HR Wisdom Summit дізнайтеся про ефективне та стратегічне партнерство між керівником і тим, хто створює бізнес-цінності завдяки управлінню талантами
Забронировать участие

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу Министерства развития общин и территорий Украины.

Денежные средства предоставляются через Международный фонд климатических инициатив ЕИБ и являются частью Плана спасения энергетики Украины, объявленного ЕИБ в октябре 2024 года.

"Грант позволит нам интегрировать современные возобновляемые источники энергии в больницы и школы, что сделает их более устойчивыми к возможным вызовам и повысит энергоэффективность. Наша задача — подходить к восстановлению и восстановлению комплексно и стратегически", — отметил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По словам первого заместителя министра Алены Шкрум, благодаря этому соглашению в украинских школах будут установлены солнечные панели. Речь идет именно о тех учебных заведениях, где уже есть существенная модернизация, в первую очередь укрытие и новые пищеблоки.

Установка солнечных панелей значительно снизит потребление электроэнергии и сделает школы еще более автономными. А еще позволит органам местного самоуправления экономить энергию.

Напомним, в Киеве стартовала миссия Всемирного банка по согласованию нового соглашения о "Ссуде на поддержку политики развития". Украина планирует привлечь минимум $1 млрд в 2025 году.

Автор:
Татьяна Ковальчук