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Украина получит первый транш макрофинансовой помощи от G7 уже в январе – Шмыгаль

Украина получит первый транш макрофинансовой помощи от G7 уже в январе – Шмыгаль
Иллюстрация: freepik

Первый транш макрофинансовой помощи в размере 18,1 млрд. евро в рамках инициативы G7 Ukraine Facility ожидается уже в январе 2025 года.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль после разговора с Комиссаром по экономике и производительности Европейской Комиссии Валдисом Домбровскисом.

Шмыгаль отметил, что Украина уже получила 16 млрд евро из-за программы Ukraine Facility. Эти средства помогли стабилизировать экономику, провести реформы и решить неотложные потребности страны.

Кроме макрофинансовой поддержки стороны обсудили перспективы восстановления Украины. В частности, Шмыгаль предложил создать механизм обновления по принципу плана Маршалла, объединив замороженные российские активы и фонды ЕС.

Это будет способствовать привлечению европейских компаний к восстановлению на взаимовыгодных условиях.

Домбровскис подтвердил дальнейшую гуманитарную, военную и экономическую поддержку Украины со стороны Европейского Союза, что подчеркивает несокрушимую солидарность ЕС с украинским народом.

Напомним, 18 декабря Украина получила 4,1 млрд. евро от Европейского Союза по программе Ukraine Facility. Это уже второй регулярный платеж, выделенный в рамках этой инициативы.

Автор:
Татьяна Гойденко