Группа "Нафтогаз" и польская энергетическая компания ORLEN заключили новый контракт на поставку трех партий американского сжиженного природного газа (LNG) в первом квартале 2027 года. Дополнительные объемы газа должны помочь Украине пройти в период наибольшего зимнего потребления.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения группы "Нафтогаз".

Газ из США будут доставлять в польский LNG-терминал в Свиноуйске, где его переведут из жидкого в газообразное состояние. После этого топливо будет поступать в Украину через польскую газотранспортную систему.

Новые поставки должны повысить надежность газоснабжения в условиях неизменных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.

Как отметил исполняющий обязанности председателя правления группы "Нафтогаз" Сергей Федоренко, компания одновременно работает над защитой и восстановлением поврежденных объектов и обеспечением надежных источников поставок газа.

Контракт был заключен на выполнение предварительных договоренностей между "Нафтогазом" и ORLEN, достигнутых в сентябре 2026 года во время Саммита Карпатской восьмерки.

Тогда стороны согласовали развитие сотрудничества в сфере поставок природного газа, в частности, договорились о возможности получения Украиной трех партий LNG в первом квартале 2027 года.

Напомним, в ноябре "Нафтогаз" привлек €23 млн на закупку газа благодаря грантовому соглашению с ЕБРР. Финансирование предоставили Нидерланды для приобретения дополнительных объемов газа и обеспечения стабильной поставки в течение зимы.