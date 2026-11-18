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Украина получит три партии американского газа зимой: "Нафтогаз" заключил новый контракт
Группа "Нафтогаз" и польская энергетическая компания ORLEN заключили новый контракт на поставку трех партий американского сжиженного природного газа (LNG) в первом квартале 2027 года. Дополнительные объемы газа должны помочь Украине пройти в период наибольшего зимнего потребления.
Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщения группы "Нафтогаз".
Газ из США будут доставлять в польский LNG-терминал в Свиноуйске, где его переведут из жидкого в газообразное состояние. После этого топливо будет поступать в Украину через польскую газотранспортную систему.
Новые поставки должны повысить надежность газоснабжения в условиях неизменных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины.
Как отметил исполняющий обязанности председателя правления группы "Нафтогаз" Сергей Федоренко, компания одновременно работает над защитой и восстановлением поврежденных объектов и обеспечением надежных источников поставок газа.
Контракт был заключен на выполнение предварительных договоренностей между "Нафтогазом" и ORLEN, достигнутых в сентябре 2026 года во время Саммита Карпатской восьмерки.
Тогда стороны согласовали развитие сотрудничества в сфере поставок природного газа, в частности, договорились о возможности получения Украиной трех партий LNG в первом квартале 2027 года.
Напомним, в ноябре "Нафтогаз" привлек €23 млн на закупку газа благодаря грантовому соглашению с ЕБРР. Финансирование предоставили Нидерланды для приобретения дополнительных объемов газа и обеспечения стабильной поставки в течение зимы.