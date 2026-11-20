В Украине к концу 2026/2027 маркетингового года могут накопиться рекордные 32,7 млн. тонн запасов пшеницы, кукурузы и ячменя. Это втрое больше, чем в предыдущем сезоне. Причиной такого накопления станет прогнозируемое резкое сокращение экспорта, что может усилить давление на внутренние цены на зерно.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Украинского клуба аграрного бизнеса (УКАБ).

По прогнозам аналитиков, общий объем производства трех основных зерновых культур в текущем маркетинговом году составит 59,2 млн. тонн. Внутреннее потребление оценивается в 16,9 млн. тонн.

В то же время экспорт может сократиться до 20,2 млн. тонн против 37 млн. тонн в 2025/2026 маркетинговом году. Таким образом, поставки за границу могут снизиться примерно на 45%.

Какого зерна накопится больше всего

Больше всего вырастут запасы кукурузы. К концу сезона они могут достичь 19,2 млн. тонн против 5,7 млн. тонн в прошлом году. Таким образом, кукуруза составит около 59% всех переходных остатков трех основных зерновых культур.

По прогнозам УКАБ, запасы других культур будут составлять:

Пшеница - 10,9 млн тонн,

Ячмень – 2,6 млн тонн.

Особенно существенно может сократиться экспорт кукурузы — до 6 млн. тонн против 21,3 млн. тонн в предыдущем сезоне. Это означает падение почти на 72%.

Как рекордные запасы повлияют на рынок зерна

Аналитики напоминают, что значительное накопление зерна уже происходило после начала полномасштабного вторжения в 2022 году, когда из-за блокирования морских портов украинские аграрии потеряли часть экспортных возможностей.

Тогда, по итогам 2021/2022 маркетингового года, совокупные остатки пшеницы, кукурузы и ячменя составили 19,4 млн. тонн. В последующие сезоны запасы постепенно сокращались.

Нынешний прогноз в 32,7 млн. тонн существенно превышает даже тот показатель.

По расчетам УКАБ, возвращение к относительно сбалансированному состоянию рынка потребует по меньшей мере трех следующих маркетинговых сезонов даже при благоприятном сценарии.

В то же время, значительные остатки зерна будут продолжать давить на внутренние цены, что будет создавать дополнительные трудности для аграриев.

Напомним, в ноябре экспорт зерна по железной дороге сократился на 57,2% в годовом измерении. За первые 15 дней "Укрзализныця" перевезла на экспорт 532,7 тыс. тонн зерновых грузов.