Промышленное производство молока в Украине к 2033 году может сократиться с 3,4 млн. до 2,2 млн. тонн в год, или примерно на 35%, если фермы не получат достаточного времени для перехода на европейские стандарты. В то же время, уже сейчас молочная отрасль сталкивается с ростом затрат на электроэнергию, дефицитом работников и необходимостью модернизации производства.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на данные Ассоциации производителей молока (АВМ) и Государственной службы статистики.

По предварительным данным Госстата, в январе-октябре 2026 года в Украине произвели 5,09 млн тонн молока-сырья, что на 13% меньше, чем за аналогичный период в прошлом году.

В то же время промышленные фермы наращивают производство, в то время как хозяйства населения продолжают сокращать надои.

Как изменилось производство молока

В октябре 2026 года хозяйства всех категорий произвели 479,1 тыс. тонн молока-сырья. Это на 5,9% меньше, чем в сентябре, и на 15,6% меньше, чем в октябре прошлого года.

За десять месяцев показатели разных категорий производителей существенно отличались:

Сельскохозяйственные предприятия — 2,74 млн тонн молока, на 4% больше, чем в прошлом.

Хозяйства населения – 2,34 млн тонн, на 27% меньше, чем за аналогичный период 2025 года.

Таким образом, промышленные фермы обеспечили 56% производства молока-сырья, а хозяйства населения – 44%.

Именно сокращение производства в частных хозяйствах явилось основным фактором общего падения надоев.

Какие области наращивают производство молока

В результате полномасштабной войны производственные мощности постепенно перемещаются из прифронтовых районов Востока и Юга в центральные и западные области.

За январь-октябрь промышленное производство молока увеличилось в 13 регионах.

Высокие темпы роста зафиксировали в:

Ровенской области - на 39%.

Ивано-Франковской – на 16%.

Львовской – на 16%.

Тернопольской – на 15%.

Житомирской – на 14%.

Черниговской – на 10%.

В то же время, наибольшие объемы молока-сырья среди сельскохозяйственных предприятий за десять месяцев произвели на Полтавщине — 395,9 тыс. тонн, Черкасской области — 330,4 тыс. тонн и Хмельнитчине — 262,7 тыс. тонн.

В пятерку лидеров также вошли Черниговская и Винницкая области.

Почему молочные фермы могут закрываться

Одним из самых больших вызовов для украинских производителей станет переход на европейские стандарты содержания животных.

По данным исследования, профинансированного Еврокомиссией, около 60% украинских молочных ферм уже отвечают необходимым требованиям.

Остальным хозяйствам понадобятся дополнительные инвестиции.

По предварительным оценкам, расходы на обеспечение благополучия коров могут составлять:

Для малых ферм - €100-300 на корову.

Для средних хозяйств – около €1000.

Для крупных ферм – около €700.

Кроме того, переход на европейские требования к выращиванию кормов может увеличить стоимость содержания одной коровы примерно на €1 в день, а дополнительные операционные расходы по соблюдению стандартов благополучия животных могут составлять еще €90 в год.

При этом украинские производители пока не могут рассчитывать на выплаты в рамках Совместной аграрной политики ЕС.

По оценкам аналитиков, без переходного периода продолжительностью не менее десяти лет часть молочных хозяйств рискует покинуть рынок.

Как отключение света влияют на себестоимость молока

Дополнительные расходы создает энергетический кризис.

Отсутствие электроэнергии нарушает работу систем вентиляции, подачи корма и воды, что оказывает непосредственное влияние на продуктивность скота.

По оценкам участников рынка использование дизельных генераторов может увеличивать себестоимость килограмма молока на 15–25%.

Часть хозяйств устанавливает солнечные панели и ищет альтернативные источники электроснабжения, однако это также требует инвестиций.

Еще одной проблемой остается дефицит работников из-за мобилизации и ограниченных возможностей бронирования персонала.

В результате промышленное молочное производство, демонстрирующее сейчас рост, в перспективе может столкнуться с сокращением количества ферм и падением объемов надоев.

Напомним, ранее Dilo сообщало о сокращении поголовья коров из-за высоких производственных затрат и низких закупочных цен на молоко. Эксперты предупреждали, что без модернизации перерабатывающих мощностей и улучшения экономических условий малые и средние фермы могут постепенно покидать рынок.