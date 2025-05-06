Украина шестой день подряд лидирует в Европе по цене электроэнергии на спотовом рынке

По состоянию на вторник, 6 мая, у Украины самая высокая среднесуточная цена электроэнергии на спотовом рынке "на сутки вперед" среди 26 стран Европы Индекс BASE в этот день достиг 6 277,52 грн/МВт*ч.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные Европейской сети операторов системы передачи электроэнергии (ENTSOE).

Для сравнения, самая низкая среднесуточная цена зафиксирована на РДН Испании — 484,56 грн/МВт*ч. Украина возглавляет европейский рейтинг по стоимости электроэнергии базовой нагрузки уже шестой день подряд, начиная с 1 мая.

Ранее наша страна занимала первое место в рейтинге трижды в конце апреля — 27-29 числа, а всего в апреле — пять раз. В марте аналогичное лидерство фиксировали не менее восьми дней.

На прошлой неделе на европейских спотовых рынках наблюдалось существенное снижение цен из-за падения спроса, связанного с потеплением, и роста доли возобновляемых источников энергии. Например, в Венгрии средняя цена составляла €66/МВт*ч — на 32% ниже по сравнению с предыдущей неделей. Похожий уровень наблюдался в Словакии (€66) и Польше (€69).

В то же время, ситуация в Украине осложнена ограничением доступной генерации. К концу минувшей недели четыре из пяти атомных энергоблоков на неоккупированных территориях находились в планово-предупредительных ремонтах. Это привело к росту производства на тепловых электростанциях (ТЭС и ТЭЦ), покрывающих растущий спрос.

По итогам 2024 года Украина заняла третье место в Европе по среднесуточному индексу цены BASE на РДН – 4 522,87 грн/МВт*ч.

Добавим, что тарифы на электроэнергию для бизнеса в 2025 году возрастут до 20%.