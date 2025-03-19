Украина сократила экспорт металлопроката: какие страны стали основными рынками сбыта

В январе-феврале 2025 года украинскими металлургическими предприятиями произведено 957,0 тыс. т металлопроката (106,3% по отношению к аналогичному периоду 2024 года), из которых экспортировано порядка 607,7 тыс. тонн. т, или 63,5 %.

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Об этом сообщает "Укрметаллургпром".

Отмечается, что в январе-феврале 2024 года доля экспорта составила 77,9% (701,4 тыс. т при общем производстве металлопроката 900,2 тыс. т).

Доминирование плоского проката над сортовым

Доля полуфабрикатов в экспортных поставках в январе-феврале 2025 года составляет 33,21%, что значительно ниже показателя января-февраля 2024 года (47,46%).

По данным "Укрметаллургпром", удельный вес плоского проката в экспортных поставках в январе-феврале 2025 года заметно превышает показатель января-февраля 2024 года (47,79% и 38,68% соответственно). Доля сортового проката также заметно выше: 19,01% в 2025 году против 13,86% в 2024 году.

Аналитики отмечают, что структура импорта в январе-феврале 2025 г. по-прежнему характеризуется существенным доминированием плоского проката над сортовым (82,55% и 14,42% соответственно); в январе-феврале 2024 г. доминирование плоского проката над сортовым также было значительным (соответственно, 85,05% и 13,67%).

За 2 месяца 2025 емкость внутреннего рынка составила 556,7 тыс. т металлопроката, из которых 207,4 тыс. т или 37,26% приходится на импорт. В январе-феврале 2024 г. емкость внутреннего рынка была 370,0 тыс. т, из которых 171,2 тыс. т или 46,27% импортировано.

Таким образом, за два месяца текущего года наблюдается увеличение емкости внутреннего рынка по отношению к январю 2024 года на 50,47%, с одновременным сокращением доли импортной составляющей на 9,01%.

Основные экспортные рынки украинского металлопроката

Как сообщают в "Укрметаллургпроме", основными экспортными рынками украинского металлопроката в январе-феврале 2025 года, по данным Гостаможслужбы, являются страны Европейского союза (73,8%), другой Европы (13,5%) и СНГ (7,7%).

Среди металлургических импортеров в январе-феврале 2025 первое место занимают другие страны Европы (56,6%), на втором ЕС (24,5%), на третьем – страны Азии (18,5%).

Заметим, что в январе 2025 года производство стали в Украине выросло на 12,28%, а чугуна — на 7,23% по сравнению с показателями января прошлого года.