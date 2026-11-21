Украина стала третьим крупнейшим зарубежным рынком польского энергетического концерна Orlen по объему выручки. За девять месяцев 2026 года выручка компании в Украине выросла на 76% по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году и достигла около $1,8 млрд.

Об этом сообщает Dilo со ссылкой на сообщение Business Insider Polska и финансовую отчетность компании.

В пресс-службе Orlen отметили, что концерн продолжает наращивать продажи природного газа и горючего в Украине. При этом все поставки осуществляются на коммерческих условиях и приносят компании прибыль.

"Мы зарабатываем в Украине. Каждый кубометр газа и каждый литр горючего продаем там с прибылью. И продаем все больше", - сообщили в Orlen.

Как выросли финансовые показатели Orlen

По итогам третьего квартала 2026 года общая выручка группы Orlen превысила $19,8 млрд, из которых почти 30% пришлось на зарубежные рынки.

Показатель EBITDA LIFO, характеризующий операционную доходность с корректировкой стоимости запасов, в третьем квартале составил $3,7 млрд.

Расширение газохранилища Orlen увеличило мощности Польши по хранению газа на четверть

За девять месяцев 2026 года этот показатель составил $10,6 млрд, а капитальные инвестиции концерна — рекордные $5,6 млрд.

В то же время, украинский рынок стал одним из крупнейших источников зарубежной выручки компании.

Orlen увеличивает поставки газа в Украину

18 ноября группа "Нафтогаз" и польская Orlen заключили новый контракт на поставку трех партий американского сжиженного природного газа (LNG).

Поставки запланированы на первый квартал 2027 года, когда спрос на газ традиционно растет из-за отопительного сезона.

Новый контракт был заключен в рамках договоренностей, достигнутых в сентябре 2026 года во время Саммита Карпатской восьмерки.

Сотрудничество между "Нафтогазом" и Orlen продолжается с 2025 года. За это время компании заключили пять контрактов на поставку более 600 млн. кубометров природного газа, полученного путем регазификации американского LNG.

Газ поступает через терминалы в польском Свиноуйце и литовской Клайпеде.

Напомним, 18 ноября "Нафтогаз" и Orlen заключили новый контракт на поставку газа. Он предусматривает поступление трех партий американского LNG в Украину в первом квартале 2027 для обеспечения потребностей отопительного сезона.