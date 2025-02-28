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Украина строит европейскую систему поддержки людей с инвалидностью: что известно
В Украине Минсоцполитики представило стратегию реформирования интернатов для взрослых. Это европейский тип поддержки, который создает систему услуг для того, чтобы люди с инвалидностью и пожилые люди могли жить в своих общинах, а не в закрытых учреждениях.
Об этом сообщила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович.
По ее словам, в настоящее время в интернатах проживают почти 47 тысяч человек и многие из них оказались там не из -за собственного желания, а из-за нехватки альтернативы.
"Мы это меняем . Первые шаги уже сделаны: из государственного бюджета финансируется поддержанное проживание и гериатрический уход в небольших домах. Это когда человек получает помощь, но живет в привычной среде, а не в интернате", – рассказала Жолнович.
Она отметила, что общины могут использовать эти возможности уже сейчас. Далее нужна масштабная работа на всех уровнях власти, чтобы система поддержки заработала по полной.
"Но независимая жизнь – это не только жилье, но и возможность работать и быть частью общества. Государство будет компенсировать работодателям обустройство рабочих мест, обеспечит социальное сопровождение на работе и финансировать обучение и переподготовку", — добавила министр .
Для людей со сложными формами инвалидности в Украине создаются специальные условия трудоустройства, а предприятия, где работает более 50% людей с инвалидностью, получат дополнительную государственную поддержку.
Кроме того, министерство работает над стратегией поддержки семей с детьми с инвалидностью — семьи получат сопровождение от рождения ребенка и вплоть до его совершеннолетия. Сейчас дети с особыми потребностями не исключены из образовательного процесса, они имеют возможность посещать инклюзивные садики и дневные и центры развития.
Напомним, правительство расширило доступ украинцам к программе компенсации за обустройство рабочих мест для людей с инвалидностью. Теперь компенсацию от государства смогут получить также самозанятые лица, физические лица — предприниматели, которые являются людьми с инвалидностью.