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Украина уменьшила экспорт электроэнергии более чем на 40%

экспорт электроэнергии
Экспорт электроэнергии снизился более чем на 40% / Depositphotos

Экспорт электроэнергии из Украины в мае 2025 года сократился более чем на 40%, опустившись до 92,5 тыс. МВт*ч по сравнению с апрелем.

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Как пишет Delo.ua, об этом сообщает ExPro Electricity со ссылкой на данные оперативного мониторинга.

Как изменился экспорт электроэнергии  

Уточняется, что больше электроэнергии экспортировалось в Венгрию, почти 37% от общего объема.

Фото 2 — Украина уменьшила экспорт электроэнергии более чем на 40%

Если сравнивать с предыдущим месяцем, то больше всего сократился экспорт в Молдову. По сравнению с маем 2024 экспорт электроэнергии вырос в 22 раза.

Как сообщает ExPro, поставки осуществляются как в часы солнечной активности (solar peak), так и ночью, когда потребление минимально.

Как изменился импорт электроэнергии

Импорт электроэнергии в мае 2025 г. вырос на 3,6% по сравнению с апрелем 2025 г. Больше всего выросли объемы импорта из Молдовы и Словакии, однако наибольшую долю продолжает занимать венгерское направление, 40%.

Фото 3 — Украина уменьшила экспорт электроэнергии более чем на 40%

Напомним, Украина и ЕС договорились увеличить максимальную мощность импорта электроэнергии из Евросоюза с 1,7 до 2,1 ГВт. Кроме того, Украина имеет гарантированные 250 МВт перетоков в режиме аварийной помощи.

Автор:
Татьяна Бессараб