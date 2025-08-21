Запланована подія 2

Украина усиливает госнадзор за рынками электро- и теплоснабжения: правительство поддержало два законопроекта

рука, батарея, отопление
Государство усилит надзор за рынками электро- и теплоснабжения. / Freepik

Кабмин поддержал два важных законопроекта, направленных на усиление государственного надзора за рынками электроэнергии и теплоснабжения. Эти инициативы призваны повысить надежность энергоснабжения и предотвратить миллионные убытки для экономики.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.  

Законопроект о рынке электроэнергии

Документ, вносящий изменения в закон "О рынке электроэнергии", усилит ответственность участников рынка за соблюдение графиков ремонта оборудования и накопления топлива. Также будет усилен контроль над действиями операторов энергосистем во время вынужденных ограничений потребления.

Кроме того, принятие законопроекта усилит институциональные возможности государства и позволит обеспечить эффективный мониторинг и уменьшить риски недоснабжения электроэнергии, которые ежегодно приводят к миллионным убыткам для экономики.

В Минэнерго отмечают, что это важный шаг для гарантирования стабильного и безопасного электроснабжения.

Законопроект о теплоснабжении

Правительство также одобрило изменения в закон "О теплоснабжении". Основная цель – повысить эффективность госнадзора для надежного теплообеспечения населения.

"Наша цель – создать единую прозрачную систему контроля в области теплоснабжения, которая будет отвечать как национальному законодательству, так и международным обязательствам Украины в сфере энергетической безопасности", - отметили в министерстве.

Законопроект предусматривает:

  • четкое разграничение функций государственных органов;
  • усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией тепловых установок и сетей;
  • мониторинг, расследование аварий и оценка готовности объектов к отопительному сезону.

Ожидается, что принятие этих законопроектов будет способствовать уменьшению рисков аварий, повышению надежности энергосистемы и усилению энергетической безопасности Украины в целом.

Напомним, в июне правительство выделило более 700 миллионов гривен на 35 проектов в сфере энергетики. Эти инициативы имеют критическое значение для успешного прохождения предстоящего отопительного сезона в отдельных общинах.

Автор:
Татьяна Ковальчук