Украина усиливает госнадзор за рынками электро- и теплоснабжения: правительство поддержало два законопроекта
Кабмин поддержал два важных законопроекта, направленных на усиление государственного надзора за рынками электроэнергии и теплоснабжения. Эти инициативы призваны повысить надежность энергоснабжения и предотвратить миллионные убытки для экономики.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.
Законопроект о рынке электроэнергии
Документ, вносящий изменения в закон "О рынке электроэнергии", усилит ответственность участников рынка за соблюдение графиков ремонта оборудования и накопления топлива. Также будет усилен контроль над действиями операторов энергосистем во время вынужденных ограничений потребления.
Кроме того, принятие законопроекта усилит институциональные возможности государства и позволит обеспечить эффективный мониторинг и уменьшить риски недоснабжения электроэнергии, которые ежегодно приводят к миллионным убыткам для экономики.
В Минэнерго отмечают, что это важный шаг для гарантирования стабильного и безопасного электроснабжения.
Законопроект о теплоснабжении
Правительство также одобрило изменения в закон "О теплоснабжении". Основная цель – повысить эффективность госнадзора для надежного теплообеспечения населения.
"Наша цель – создать единую прозрачную систему контроля в области теплоснабжения, которая будет отвечать как национальному законодательству, так и международным обязательствам Украины в сфере энергетической безопасности", - отметили в министерстве.
Законопроект предусматривает:
- четкое разграничение функций государственных органов;
- усиление контроля за техническим состоянием и эксплуатацией тепловых установок и сетей;
- мониторинг, расследование аварий и оценка готовности объектов к отопительному сезону.
Ожидается, что принятие этих законопроектов будет способствовать уменьшению рисков аварий, повышению надежности энергосистемы и усилению энергетической безопасности Украины в целом.
Напомним, в июне правительство выделило более 700 миллионов гривен на 35 проектов в сфере энергетики. Эти инициативы имеют критическое значение для успешного прохождения предстоящего отопительного сезона в отдельных общинах.