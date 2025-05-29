Украина усиливает реформу закупок в сфере обороны

Руководство Министерства обороны провело встречу с Советом доноров институциональных реформ, главной темой которой стали изменения в сфере оборонных закупок.

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Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на прессцентр Минобороны.

Оборонные закупки

Участие в мероприятии приняли представители стран-партнеров, в частности Великобритании, США, Канады, Норвегии и НАТО.

В ходе заседания с Советом доноров институциональных реформ представители Министерства обороны обсудили текущее состояние реформирования системы оборонных закупок, основные вызовы и стратегические приоритеты на ближайшее время.

Первый замминистра Сергей Боев подчеркнул, что, несмотря на вызовы военного времени, Минобороны продолжает развивать институциональную способность и совершенствовать ключевые процессы, в частности, в сфере закупок. Он подчеркнул важность гибкости и высоких стандартов в этом направлении.

В свою очередь директор Департамента политики закупок Глеб Каневский сообщил о запланированном на 2025 год финансировании Агентства оборонных закупок для приобретения вооружения и техники, а также о расходах Государственного оператора тыла на закупку имущества для тылового обеспечения.

По словам Каневского, заблаговременное планирование расходов позволяет гарантировать бесперебойную поставку для ВСУ и создает прогнозируемость для производителей, что способствует укреплению технологического преимущества украинской армии.

Представители министерства подчеркнули, что высоко ценят поддержку международных партнеров и открыты для дальнейшего сотрудничества для повышения эффективности закупочных процессов.

Напомним, в первом квартале 2025 года закупочное агентство Министерства обороны Украины ДОТ наложило штрафные санкции на ряд поставщиков пищевых продуктов для ВСУ. Общая сумма взысканий превысила 6 миллионов гривен.