Украина увеличила импорт электроэнергии на 30% в феврале

В феврале 2025 года Украина увеличила импорт электроэнергии почти на 30%, по сравнению с январем, до 244 тыс. МВт-час.

Об этом сообщает ExPro Сonsulting.

Крупнейшим поставщиком стала Венгрия.

Отмечается, что больше электроэнергии в феврале Украина импортировала из Венгрии, 35% от общего объема, и из Словакии, 30%.

Меньше электроэнергии поставили из Молдовы (часть объемов – возможно реимпорт из Румынии).

По данным аналитиков, за февраль импорт из Венгрии вырос на 77%. По сравнению с февралем 2024 г. импорт электроэнергии вырос в 2,9 раз.

В то же время, как отмечают аналитики , уровень использования зарезервированного сечения используется только на 30-50%, в зависимости от времени.

Отметим, что Украина начала увеличивать импорт электроэнергии в феврале после введения ограничений для промышленности и бизнеса.

В январе 2025 года Украина сократила импорт электроэнергии на 56% по сравнению с декабрем 2024 года – почти до 189 тыс. МВт-час. Больше электроэнергии было поставлено из Польши (30%).