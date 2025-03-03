Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

41,43

--0,08

EUR

43,11

--0,38

Наличный курс:

USD

41,91

41,65

EUR

43,94

43,60

Smart Money

Smart 

Money
ТопФінанс-2025

ТопФинанс-2025
Драйверы экономики

Драйверы

экономики
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
Сталеве серцекраїни

Сталеве серце

країни
Економическая ответственность:&nbsp;Топ налогоплательщиков 2024

Економическая ответственность: 

Топ налогоплательщиков 2024
Моя&nbsp;безбарьерность

Моя 

безбарьерность
Є сенс&nbsp;допомагати

Є сенс 

допомагати
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Украина увеличила импорт электроэнергии на 30% в феврале

линии электропередач
Фото: Freepik

В феврале 2025 года Украина увеличила импорт электроэнергии почти на 30%, по сравнению с январем, до 244 тыс. МВт-час.

Об этом сообщает ExPro Сonsulting.

Крупнейшим поставщиком стала Венгрия.

Отмечается, что больше электроэнергии в феврале Украина импортировала из Венгрии, 35% от общего объема, и из Словакии, 30%.

Меньше электроэнергии поставили из Молдовы (часть объемов – возможно реимпорт из Румынии).

По данным аналитиков, за февраль импорт из Венгрии вырос на 77%. По сравнению с февралем 2024 г. импорт электроэнергии вырос в 2,9 раз.

Фото 2 — Украина увеличила импорт электроэнергии на 30% в феврале

В то же время, как отмечают аналитики , уровень использования зарезервированного сечения используется только на 30-50%, в зависимости от времени.

Отметим, что Украина начала увеличивать импорт электроэнергии в феврале после введения ограничений для промышленности и бизнеса.

В январе 2025 года Украина сократила импорт электроэнергии на 56% по сравнению с декабрем 2024 года – почти до 189 тыс. МВт-час. Больше электроэнергии было поставлено из Польши (30%).

Автор:
Светлана Манько