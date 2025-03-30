Украина увеличит площади под яровой пшеницу на 28%

В этом году украинские аграрии планируют существенно нарастить посевы яровой пшеницы. Ее площадь увеличится на 28% по сравнению с прошлым годом и составит 222,8 тыс. га.

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Об этом сообщил министр агрополитики Виталий Коваль.

Такое решение обусловлено стабильным спросом со стороны переработчиков и экспортеров.

На 28 марта в Украине уже засеяно 551,8 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур. Наибольшие площади среди них занимают:

ячмень – 315,5 тыс. га ;

яровая пшеница – 79,8 тыс. га ;

горох – 102,9 тыс. га ;

овес – 50,7 тыс. га .

Также стартовал сев сахарной свеклы (17,8 тыс. га) и сои (0,6 тыс. га).

Лидерами по темпам посевной кампании стали:

Николаевщина – 60,1 тыс. га ;

Тернопольщина – 58,1 тыс. га ;

Виннитчина – 53 тыс. га ;

Кировоградщина – 48,8 тыс. га ;

Волынь – 47 тыс. га .

В целом в 2025 году аграрии планируют засеять 5,7 млн га яровых зерновых и зернобобовых, что соответствует уровню прошлого года. В то же время увеличение площадей под яровой пшеницей свидетельствует о попытке адаптироваться к рыночным тенденциям и обеспечить стабильность в поставках зерна.

Напомним, по состоянию на 13 марта в 15 областях уже засеяно 83 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур.