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Украина увеличит площади под яровой пшеницу на 28%

посевная, зерновые
Посевная-2025: Украина наращивает площади под яровой пшеницей / Freepik

В этом году украинские аграрии планируют существенно нарастить посевы яровой пшеницы. Ее площадь увеличится на 28% по сравнению с прошлым годом и составит 222,8 тыс. га.

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Об этом сообщил министр агрополитики Виталий Коваль.

Такое решение обусловлено стабильным спросом со стороны переработчиков и экспортеров.

На 28 марта в Украине уже засеяно 551,8 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур. Наибольшие площади среди них занимают:

  • ячмень 315,5 тыс. га ;
  • яровая пшеница 79,8 тыс. га ;
  • горох 102,9 тыс. га ;
  • овес 50,7 тыс. га.

Также стартовал сев сахарной свеклы (17,8 тыс. га) и сои (0,6 тыс. га).

Лидерами по темпам посевной кампании стали:

  • Николаевщина 60,1 тыс. га ;
  • Тернопольщина 58,1 тыс. га ;
  • Виннитчина 53 тыс. га ;
  • Кировоградщина 48,8 тыс. га ;
  • Волынь 47 тыс. га.
Фото 2 — Украина увеличит площади под яровой пшеницу на 28%

В целом в 2025 году аграрии планируют засеять 5,7 млн га яровых зерновых и зернобобовых, что соответствует уровню прошлого года. В то же время увеличение площадей под яровой пшеницей свидетельствует о попытке адаптироваться к рыночным тенденциям и обеспечить стабильность в поставках зерна.

Напомним, по состоянию на 13 марта в 15 областях уже засеяно 83 тыс. га яровых зерновых и зернобобовых культур.

Автор:
Татьяна Гойденко