Украина уже получила более 50 млн евро от коалиции разминирования для очистки освобожденных территорий

Коалиция разминирования, созданная Украиной и партнерами в феврале 2024 года, собрала более 50 млн евро взносов и передала ВСУ и Государственной специальной службе транспорта технику и оборудование для очистки освобожденных территорий.

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Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

О коалиции

Загрязнение украинских земель взрывоопасными предметами и остатками взрывчатки является одной из самых больших угроз для гражданского населения. В то же время, на линии боевых действий существует настоятельная потребность в технике для расчистки минных заграждений врага и проведения собственных минирований.

Для решения этих проблем в феврале 2024 года в рамках работы Контактной группы по обороне Украины создана Коалиция способностей по разминированию Украины, которая стала одной из восьми коалиций способностей. Литва и Исландия стали государствами-лидерами, возглавляющими и координирующими работу коалиции.

Коалиция разминирования является самой большой среди всех Коалиций способностей, объединяя 22 страны-члена. В ее состав входят Литва, Исландия, Бельгия, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Молдова, Германия, Польша, Словакия, Венгрия, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция и Япония.

Страны Коалиции предоставляют Украине необходимую технику и оборудование, а также проводят подготовку украинских специалистов.

Направления и результаты работы

Основные направления деятельности коалиции — гуманитарное и боевое разминирование, а ее основной целью является привлечение международной поддержки в этих сферах.

Коалиция установила централизованный механизм сбора средств и закупок, где литовская сторона как государство-лидер осуществляет эти процессы через свое Центральное агентство по управлению проектами (CPMA).

В целом в рамках Коалиции собрано:

более 50 млн. евро взносов партнеров;

передано инженерным подразделениям ВСУ и Государственной специальной службы транспорта более 200 единиц автомобильной техники;

100 комплексов для проработки минно-взрывных ограждений;

41 бронированную машину;

330 миноискателей;

154 антидроновых ружей;

другое имущество и оборудование.

Также организована и осуществлена подготовка более 4 000 украинских специалистов по разминированию по стандартам НАТО и IMAS в центрах подготовки стран-партнеров с последующим продолжением такой подготовки.

В рамках работы Контактной группы по вопросам помощи Украине создано восемь коалиций способностей:

Коалиция Воздушных Сил.

Коалицию встроенной ПВО и ПРО.

Коалиция морских способностей.

Коалицию дронов.

ИТ коалицию.

Коалиция артиллерии.

Коалиция бронетанковой техники и маневренности.

Коалиция разминирования.

Заминированность Украины

Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.

Партнеры предоставят Украине 700 млн евро на разминирование до 2034 года. Бюджет на 2025 год запланирован на уровне 130 млн. евро.

Добавим, в марте 2025 года подразделения разминирования Минобороны Украины очистили 7 598.23 га деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов