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Украина уже получила более 50 млн евро от коалиции разминирования для очистки освобожденных территорий
Коалиция разминирования, созданная Украиной и партнерами в феврале 2024 года, собрала более 50 млн евро взносов и передала ВСУ и Государственной специальной службе транспорта технику и оборудование для очистки освобожденных территорий.
Об этом сообщает пресс-служба Минобороны.
О коалиции
Загрязнение украинских земель взрывоопасными предметами и остатками взрывчатки является одной из самых больших угроз для гражданского населения. В то же время, на линии боевых действий существует настоятельная потребность в технике для расчистки минных заграждений врага и проведения собственных минирований.
Для решения этих проблем в феврале 2024 года в рамках работы Контактной группы по обороне Украины создана Коалиция способностей по разминированию Украины, которая стала одной из восьми коалиций способностей. Литва и Исландия стали государствами-лидерами, возглавляющими и координирующими работу коалиции.
Коалиция разминирования является самой большой среди всех Коалиций способностей, объединяя 22 страны-члена. В ее состав входят Литва, Исландия, Бельгия, Греция, Дания, Эстония, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Молдова, Германия, Польша, Словакия, Венгрия, Франция, Финляндия, Хорватия, Чехия, Швеция и Япония.
Страны Коалиции предоставляют Украине необходимую технику и оборудование, а также проводят подготовку украинских специалистов.
Направления и результаты работы
Основные направления деятельности коалиции — гуманитарное и боевое разминирование, а ее основной целью является привлечение международной поддержки в этих сферах.
Коалиция установила централизованный механизм сбора средств и закупок, где литовская сторона как государство-лидер осуществляет эти процессы через свое Центральное агентство по управлению проектами (CPMA).
В целом в рамках Коалиции собрано:
- более 50 млн. евро взносов партнеров;
- передано инженерным подразделениям ВСУ и Государственной специальной службы транспорта более 200 единиц автомобильной техники;
- 100 комплексов для проработки минно-взрывных ограждений;
- 41 бронированную машину;
- 330 миноискателей;
- 154 антидроновых ружей;
- другое имущество и оборудование.
Также организована и осуществлена подготовка более 4 000 украинских специалистов по разминированию по стандартам НАТО и IMAS в центрах подготовки стран-партнеров с последующим продолжением такой подготовки.
В рамках работы Контактной группы по вопросам помощи Украине создано восемь коалиций способностей:
- Коалиция Воздушных Сил.
- Коалицию встроенной ПВО и ПРО.
- Коалиция морских способностей.
- Коалицию дронов.
- ИТ коалицию.
- Коалиция артиллерии.
- Коалиция бронетанковой техники и маневренности.
- Коалиция разминирования.
Заминированность Украины
Украина надеется вернуть 80% потенциально загрязненных взрывоопасными предметами и минами земель в хозяйственное использование в течение 10 лет.
Партнеры предоставят Украине 700 млн евро на разминирование до 2034 года. Бюджет на 2025 год запланирован на уровне 130 млн. евро.
Добавим, в марте 2025 года подразделения разминирования Минобороны Украины очистили 7 598.23 га деоккупированных территорий от взрывоопасных предметов