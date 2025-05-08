Украина в мае увеличила импорт электроэнергии: в чем причина

В мае Украина увеличила импорт электроэнергии. За семь дней последнего месяца весны общий импорт составил более 60 тысяч. МВт-час, а экспорт – всего 5120 МВт-час.

Об этом свидетельствуют данные ExPro Electricity Daily.

Среди причин роста – благоприятные для импорта цены на соседних европейских рынках. Также, за последние несколько дней снизилась генерация на солнечных электростанциях из-за пасмурной погоды и возросло потребление.

По данным аналитического центра DiXi Group в апреле Украина удвоила экспорт электроэнергии, импорт сократился почти на треть

Так, поставки за границу увеличились почти вдвое – на 99% до 151,6 тыс. МВт-час. по сравнению с мартом. Объемы импорта электроэнергии уменьшились на 31% до 187 тыс. МВт-час. по сравнению с мартом 2025 года.

Совокупный объем импорта в апреле превышает экспорт на 19%.

45% импорта (83,1 тыс МВт-ч) поступило из Венгрии; по 18% – из Словакии и Польши (по 34,2 тыс. МВт-ч.); 13% (24,5 тыс. МВт-ч.) – из Румынии; 6% (11 тыс. МВт-ч.) – из Молдовы.

Больше всего экспортировали электричество в Венгрию – 38% или 57,1 тыс. МВт-час. В Молдову поступило 52,8 тыс. МВт-час. (35%), в Румынию – 23,3 МВт-час. (15%), в Словакию – 18,4 МВт-час. (12%). Экспорт электричества в Польшу отсутствует с середины марта.

Напомним, Украина и ЕС договорились увеличить максимальную мощность импорта электроэнергии из Евросоюза с 1,7 до 2,1 ГВт. Кроме того, Украина имеет гарантированные 250 МВт перетоков в режиме аварийной помощи.

Отметим, что в январе-марте 2025 года Украина заработала на экспорте электроэнергии $18 млн.